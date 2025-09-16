No Handshake Controversy: पाकिस्तानी टीम को तमाचा, मैच रेफरी को हटाने की PCB की मांग ICC ने की खारिज

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मांग को खारिज कर दिया है. आईसीसी ने मामले की जांच के बाद पीसीबी को अपने फैसले की जानकारी दे दी है. पीसीबी ने आईसीसी को लिखे अपने पत्र में साफ तौर पर कहा था कि अगर एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया, तो वे अपनी टीम को टूर्नामेंट से हटा लेंगे. पाकिस्तान का अगला मैच कल यूएई के खिलाफ है.

भारतीय टीम के एशिया कप मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने खीझ जाहिर करते हुए मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें हटाने की मांग की थी.

पीसीबी ने शिकायत में किस मुद्दे को उठाया था?

पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि पायक्रॉफ्ट ने रविवार (14 सितंबर 2025) को टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाएं.

आईसीसी के एक सूत्र ने बताया, 'कल देर रात आईसीसी ने पीसीबी को जवाब भेजा कि पायक्रॉफ्ट को हटाया नहीं जाएगा और उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया.'

69 साल के जिम्बाब्वे के पायक्रॉफ्ट बुधवार (17 सितंबर 2025) को पाकिस्तान और यूएई के बीच ग्रुप चरण के अंतिम मैच में अंपायरिंग करेंगे.

पाकिस्तान टीम प्रबंधक नवेद चीमा ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) में भी शिकायत दर्ज कराई थी कि पायक्रॉफ्ट की सिफारिश के कारण टीम शीट्स दोनों कप्तानों के बीच नहीं बदली गईं, जैसा सामान्य तौर पर होता है.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को 7 विकेट से मिली जीत के बाद इस फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह कदम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों के परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया.

पीसीबी ने इस पूरे घटनाक्रम पर एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) से शिकायत की और आईसीसी के दखल की मांग भी की थी. पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक, यदि पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने की धमकी दे चुका है.

नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा था कि पीसीबी ने क्रिकेट की भावना और आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की.

