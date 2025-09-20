scorecardresearch
 

Feedback

'रोहित शर्मा मेरे मेंटर, कोहली कॉमेडियन...', यशस्वी जायसवाल ने खोले दिग्गजों के कई राज

यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ खेलने के अनुभव साझा किए. उन्होंने रोहित को अपना मेंटर बताया, जिनसे उन्होंने मानसिक और खेल के लिहाज से बहुत कुछ सीखा. वहीं, उन्होंने कोहली को मज़ाकिया और शार्प बताया, जो हमेशा टीम को हंसाते रहते हैं.

Advertisement
X
यशस्वी जायसवाल ने कोहली और रोहित को लेकर किए कई खुलासे (Photo: PTI/ Getty)
यशस्वी जायसवाल ने कोहली और रोहित को लेकर किए कई खुलासे (Photo: PTI/ Getty)

यशस्वी जायसवाल ने भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ खेलने के अपने अनुभव को साझा किया है. जायसवाल ने 2023 में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की और विराट कोहली के साथ भी कई अहम साझेदारियां कीं.

एक इंटरव्यू में ओपनर ने कहा कि रोहित उनके करियर में मेंटर रहे हैं और मानसिक रूप से और खेल के लिहाज से उन्हें विकसित करने में मदद की है. जायसवाल ने कहा कि रोहित एक अद्भुत इंसान हैं और उनके आसपास रहकर ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है.

यशस्वी जायसवाल ने कहा, 'मुझे रोहित भैया के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और हर तरह से, मानसिक तौर पर भी, मेरी बहुत मदद की है. वह सचमुच एक अद्भुत इंसान हैं. जब आप उनके पास होते हैं या उनसे बात करते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं. सिर्फ उन्हें देखकर ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Yashasvi Jaiswal of India during a net session as part of the ICC Men's T20 Cricket World Cup West Indies & USA 2024 at Providence Stadium on June 26, 2024 in Georgetown, Guyana. (
'वह बड़ा स्टार, उसे OUT करना...', एशिया कप टीम से यशस्वी को बाहर करने पर भड़का ये दिग्गज 
Ruturaj Gaikwad celebrates his century.
चोट से उबरे ऋतुराज गायकवाड़ का धमाका, सेमीफाइनल में जड़ा शतक 
Shardul Mumbai Captain
Shardul Thakur हो सकते हैं Mumbai के कप्तान! 
Harshit Rana Asia Cup 2025
स‍िर्फ एक T20, IPL में भी फुस्स... फ‍िर भी हर्ष‍ित की टीम में एंट्री, 'गंभीर' कनेक्शन पर उठे सवाल  
Suryakumar Yadav and Hardik Pandya
'पता नहीं पंड्या को क्यों हटाया...', इस दिग्गज ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल 

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा की तरह हो गया हूं... टॉस के वक्त प्लेइंग 11 भूले सूर्या, ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह से भी हुआ 'ब्लंडर'

Advertisement

विराट कोहली को लेकर क्या बोले यशस्वी

विराट को लेकर जायसवाल ने उनके मज़ाकिया पक्ष का खुलासा किया और बताया कि कैसे वह सबको हंसाते रहते हैं. युवा ओपनर ने कहा कि कोहली किसी को देखकर तुरंत मज़ाकिया अंदाज़ में कुछ बोलते हैं और उनकी बातें हमेशा लोगों को हंसा देती हैं.

यशस्वी ने कहा, 'पाजी कमाल के हैं, बहुत मज़बूत. मैंने उनके साथ कई बार बल्लेबाज़ी की है. वह बहुत मज़ेदार हैं और बहुत ही फनी भी. अगर आप उनके साथ समय बिताते हैं तो हंसते ही रहते हैं, यह बिल्कुल अलग स्तर का होता है. अगर वह आपको किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो वह डिटेल में बताते हैं. वह बहुत शार्प हैं. अगर आप मुझसे कहें कि किसी चीज़ को मज़ाकिया अंदाज़ में समझाओ, तो मैं कोशिश करूंगा लेकिन शायद मज़ेदार न लगे. लेकिन अगर वह कहते हैं, तो 100 प्रतिशत आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.'

यह भी पढ़ें: संन्यास के बाद भी रोहित-कोहली का T20 में जलवा, इस दिग्गज ने अपनी प्लेइंग11 में किया शामिल

जायसवाल, रोहित और कोहली के आख़िरी टेस्ट असाइनमेंट का हिस्सा थे, जो उन्होंने मई 2025 में इस फॉर्मेट से रिटायर होने से पहले खेला था. बता दें कि यशस्वी जायसवाल एशिया कप का हिस्सा नहीं हैं. उन्हें स्टैंडबॉय के रूप में रखा गया है. उम्मीद है कि 2 अक्तूबर से वेस्टइंडीज के साथ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में वो टीम इंडिया के साथ जुड़ें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement