संन्यास के बाद भी रोहित-कोहली का T20 में जलवा, इस दिग्गज ने अपनी प्लेइंग11 में किया शामिल

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर बेन कटिंग टी20 क्रिकेट में एक अहम खिलाड़ी रहे हैं. हाल ही में उन्होंने इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में हिस्सा लिया था. कटिंग ने अब तक के बेहतरीन टी20 क्रिकेटरों के साथ खेला है.

2016 इंडियन प्रीमियर लीग विजेता कटिंग ने हाल ही में एक मीडिया बातचीत में अपनी ऑल-टाइम टी20 इलेवन चुनी है. उन्होंने ओपनिंग के लिए क्रिस गेल और रोहित शर्मा का नाम लिया. विराट कोहली को नंबर 3 पर जगह मिली, जबकि उनके करीबी दोस्त एबी डिविलियर्स चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

कटिंग ने धोनी को बनाया कप्तान

महान महेंद्र सिंह धोनी को टीम का कप्तान और विकेटकीपर चुना गया. 44 वर्षीय धोनी पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जीता और अब भी आईपीएल में खेल रहे हैं.खुद सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर होने के नाते कटिंग ने आंद्रे रसेल और शेन वॉटसन को ऑलराउंडर की भूमिका के लिए चुना.

रसेल को अब तक के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में गिना जाता है, वहीं वॉटसन दबाव की स्थिति में टीम को संभालने के लिए जाने जाते हैं. किसी भी क्रिकेट फैन को 2018 आईपीएल फाइनल याद होगा, जहां वॉटसन ने चोट के बावजूद शतक जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब जिताया था.

स्पिन गेंदबाजी विभाग में कटिंग ने अफगानिस्तान के राशिद खान और वेस्टइंडीज के सुनील नारायण को शामिल किया. वहीं तेज गेंदबाजों में उन्होंने अपने मुंबई इंडियंस साथियों जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा को चुना. दोनों ही डेथ ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं.

दिलचस्प बात यह रही कि कटिंग ने अपनी टीम में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को जगह नहीं दी. टीम में चार भारतीय, तीन वेस्टइंडीज, और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका से एक-एक खिलाड़ी शामिल हैं.

बेन कटिंग का ऑल-टाइम टी20 XI: क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, शेन वॉटसन, राशिद खान, सुनील नारायण, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा.

