रोहित शर्मा की तरह हो गया हूं... टॉस के वक्त प्लेइंग 11 भूले सूर्या, ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह से भी हुआ 'ब्लंडर'

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 19 सितंबर (शुक्रवार) को अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला ओमान के खिलाफ खेलने उतरी है. अबू धाबी के शेख जायद में आयोजित इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम पहले ही सुपर-चार में पहुंच चुकी है. वहीं ओमान का पत्ता कट चुका है.

टॉस के वक्त कप्तान सूर्यकुमार यादव से गलती हो गई. सूर्या से जब पूछा गया कि प्लेइंग-11 में कौन-कौन बदलाव हुए, तो सूर्या ने कहा कि दो बदलाव हुए. सूर्या ने हर्षित राणा का तो नाम लिया, लेकिन वो दूसरे खिलाड़ी का नाम नहीं बता पाए. सूर्या ने मजाक में कहा कि वो वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा की तरह हो गए हैं. दूसरी ओर ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह भी प्लेइंग-11 को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे सके.

𝘞𝘰𝘩 𝘥𝘪𝘯 𝘺𝘢𝘢𝘥 𝘢𝘢 𝘨𝘢𝘺𝘦 😉



Both skippers with a nod to Rohit Sharma on his debut anniversary 🤭



Watch #INDvOMAN LIVE now on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 [Asia Cup] pic.twitter.com/b7oHP8xESH — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 19, 2025

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं. हमने इस प्रतियोगिता में पहले बैटिंग नहीं की है, इसलिए हम अपनी गहराई को परखना चाहते हैं. सुपर-4 में जाने से पहले गेम टाइम मिलना जरूरी है. हमने पहले दो मैचों में जो अच्छी चीजें कीं, उन्हें जारी रखना चाहते हैं. यह विकेट अच्छा लग रहा है और हमारे सलामी बल्लेबाज इसका आकलन करेंगे. हमने दो बदलाव किए हैं. हर्षित राणा आएं हैं, साथ ही एक और खिलाड़ी आया है. मैं रोहित शर्मा जैसा हो गया हूं.'

Advertisement

भारत और ओमान में क्या-क्या बदलाव?

भारत और ओमान ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग-11 दो-दो बदलाव किए हैं. भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया गया है. जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और दाएं हाथ के फास्ट बॉलर हर्षित राणा की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई है. दूसरी ओर ओमान के लिए जिकरिया इस्लाम और मोहम्मद नदीम ये मुकाबला खेलने उतरे.

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा, 'मैं भी पहले बल्लेबाजी करता. यहां से जो हमने अनुभव हासिल किया, वो बहुत अच्छा है. हमारी टीम युवा है और खिलाड़ियों के पास अनुभव नहीं है, लेकिन यहां आकर उन्हें खुद को परखने का अच्छा मौका मिला है. भारत के साथ खेलने और उनकी मानसिकता को समझने का हमारे पास एक शानदार मौका है. हमने दो बदलाव किए हैं.'

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

ओमान की प्लेइंग इलेवन: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), फैसल शाह, जिकरिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

---- समाप्त ----