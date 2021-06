WTC फाइनल में कोहली करेंगे बॉलिंग! राहुल को फेंकी ये खतरनाक गेंद, Video

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) का फाइनल साउथैम्पटन में 18-22 जून तक खेला जाएगा. खिताबी मुकाबले के लिए टीम इंडिया साउथैम्पटन में ही अभ्यास कर रही है. वह इंट्रा-स्क्वॉयड मैच खेल रही है. एक टीम की कप्तानी विराट कोहली कर रहे हैं तो दूसरी टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में हैं.

इस मुकाबले में विराट कोहली गेंदबाजी करते नजर आए. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कोहली विपक्षी कप्तान केएल राहुल को गेंदबाजी कर रहे हैं. बीसीसीआई ने वीडियो शेयर करते हुए फैन्स से पूछा है कि वो बताएं कि आगे क्या हुआ.

Captain vs Captain at the intra-squad match simulation.



What do you reckon happened next?



Straight-drive

Defense

LBW#TeamIndia | @imVkohli | @klrahul11 pic.twitter.com/n6pBvMNySy