WTC फाइनल: पंत की धमाकेदार फॉर्म जारी, तूफानी शतक जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में मचाई खलबली

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ले से शानदार फॉर्म जारी है. उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल से पहले शानदार शतक जड़ा है. पंत ने टीम इंडिया के इंट्रा-स्क्वॉयड मैच में 94 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए.

पंत के अलावा मैच में शुभमन गिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. उन्होंने 85 रनों की पारी खेली. वहीं गेंदबाजी में ईशांत शर्मा ने जलवा बिखेरा. उन्होंने तीन विकेट झटके. भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल 18-22 जून तक साउथैम्पटन में खेला जाएगा. पंत के इस फॉर्म से न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ गई होगी.

It's Day 2 of the intra-squad match simulation.



After @RealShubmanGill got a steady start with 85 off 135 deliveries, @RishabhPant17 found his groove with a 121* off 94 deliveries.@ImIshant leads the pack with 3/36 #TeamIndia pic.twitter.com/YRNsVjweDt