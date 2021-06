WTC फाइनल: 'सिर्फ चेल्लम सर बता पाएंगे कब रुकेगी बारिश', ट्विटर पर फैन्स ने लिए मजे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन में खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले पर बारिश का साया है. इस खिताबी मुकाबले का मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया है. साउथैम्पटन में लगातार हो रही बारिश के कारण पहले दिन का पहला सेशन भी नहीं हो पाया.

साउथैम्पटन के तापमान की बात करें, तो 18 जून को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा. ऐसे में मैच के पहले दिन हल्की ठंडक का अहसास दिनभर बना रहेगा. ऐसा ही मौसम टेस्ट के पांचों दिन रह सकता है.

अगर बारिश के कारण दिन के खेल में ओवरों का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई के लिए रिजर्व डे (23 जून) रखा गया है. लेकिन, जहां तक ​​मौसम की भविष्यवाणी को देखें तो WTC फाइनल के लिए चीजें उतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं.

अब जब बारिश के कारण पहले दिन का पहला सेशन रद्द हो गया है तो ट्विटर पर इस संबंधित पोस्ट किए जा रहे हैं.

Does @ICC consider weather forecast before deciding the venue of such big events? If rain comes it's going to me Very disappointing. #WTCFinal2021 #WTCFinal — Ashutosh (@imAshutoshk) June 18, 2021

This rainy & cloudy weather of #Southampton will give edge to which team ?#WTCFinal — VEER (@EVASIVEVEER) June 18, 2021

Hate to say it but @ICC should never take any place in England as the venue of an official tournament. The weather is atrocious at best.#WTCFinal2021 #WTCFinal #INDvNZ — Harkrish Ahuja (@TheHA97766643) June 18, 2021

Wouldn't/Shouldn't ICC have checked the weather status before deciding the venue for WTC final ... ???? #WTCFinal2021 #WTCFinal — Sidharth Bhat (@SidharthBhat) June 18, 2021

My understanding of the #WTCFinal weather rules - From day 2 play can be extended to 98 overs per day if making up overs, an extra hour available on the day for overs lost on the day, and any overs lost to weather left can be made up on reserve day 6 (up to 98)....simples... — Innocent Bystander (@InnoBystander) June 18, 2021

Thak gaya hoon vro Southampton ka weather⛈️ check kar kar k, baarish rukne ka naam hi nahi le rahi🥺#WTCFinal #INDvNZ — Priyanshu Sinha (@priyanshu11_) June 18, 2021

Today most Google search in India would be of Southampton weather . #WTCFinal — Blue Moon (@blue_manchestr) June 18, 2021

Only Chellam sir can tell , when will it stop raining in Southampton..#WTC21 #INDvNZ — Shivam Gupta (@Shivamgupttaa) June 18, 2021

मैच के लिए एक दिन रिजर्व रखा गया

बारिश की संभावनाओं को देखते हुए आईसीसी की ओर से पहले ही फाइनल जैसे अहम मुकाबले के लिए एक दिन रिजर्व रखा गया है. अगर पांच दिनों में से किसी दिन बारिश के कारण दिन के पूरे ओवर नहीं होते हैं, तो रिजर्व डे के दिन मैच पूरा किया जा सकता है.

हालांकि, मैच पूरी तरह से बारिश के कारण धुल जाता है तो आईसीसी द्वारा भारत और न्यूजीलैंड दोनों को ही संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है.