वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) 2025 के फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेल‍िया की भ‍िड़ंत होनी है. 11 से 15 जून के बीच WTC फाइनल क्रिकेट के मक्का यानी लॉर्ड्स में है. यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप का फाइनल खेला जाएगा.

लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इससे पहले भी इस मैदान पर आमने-सामने हो चुके हैं. साल 1912 में दोनों टीमें एक त्रिकोणीय टेस्ट सीरीज के तहत लॉर्ड्स में भिड़ी थीं. उस समय दुनिया में सिर्फ तीन ही टेस्ट खेलने वाली टीमें थीं – इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका. ये टूर्नामेंट मई से अगस्त तक चला था और उस मुकाबले में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी.

The #WTC25 Final starts today 🏆



Who's taking home the mace?



How to watch 📺 https://t.co/oas2Rsdptj pic.twitter.com/hfSjX8HeJE