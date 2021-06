WTC फाइनल: वॉन बोले- बारिश ने भारत को हार से बचा लिया, फैन्स ने जमकर लगाई क्लास

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भारतीय टीम और उसके खिलाड़ियों पर बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंने शुक्रवार को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल को लेकर टीम इंडिया पर टिप्पणी की. उनका बयान भारतीय क्रिकेट फैन्स को पसंद नहीं आया और ट्विटर पर उनकी क्लास लगा दी.

दरअसल साउथैम्पटन में बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC फाइनल के पहले दिन का खेल नहीं शुरू हो पाया. बारिश के कारण टॉस तक नहीं हो पाया और पहले दिन का खेल रद्द करना पड़ा. बारिश के बहाने माइकल वॉन को टीम इंडिया पर बयान देने का मौका मिल गया. उन्होंने ट्वीट किया, 'मुझे लगता है कि मौसम ने टीम इंडिया को बचा लिया.'

माइकल वॉन के इस ट्वीट के बाद भारतीय फैन्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. फैन्स तरह-तरह के कमेंट्स करने लगे. कई फैन्स ने वॉन को हाल ही में न्यूजीलैंड के हाथों इंग्लैंड को मिली टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार की भी याद दिला दी.

I see you have been saved by the weather..

Because if India would have perfomed good today,

Then Drops are coming from Cloud now..

But in that case, it would have been coming from your eyes.🌧️🌧️