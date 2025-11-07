scorecardresearch
 

वर्ल्ड कप के बाद WPL में भी खुली इन महिला क्रिकेटर्स की किस्मत, ये 4 स्टार प्लेयर र‍िलीज... कौन हुआ र‍िटेन, जानें सब कुछ

WPL 2026 रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची सामने आ गई. इस साल दिल्ली में होने वाली नीलामी से पहले सभी पांच टीमों ने कौन से ख‍िलाड़ी रिटेन किए गए हैं, देख‍िए उनकी पूरी ड‍िटेल्स... वहीं 4 स्टार ख‍िलाड़ी र‍िलीज भी हुए हैं.

WPL की नीलामी से पहले 5 टीमों ने अपने र‍िटेन ख‍िलाड़‍ियों की ल‍िस्ट जारी कर दी है (Courtesy: PTI)
महिला वर्ल्ड कप खत्म... अब चंद महीने के बाद महिला प्रीम‍ियर लीग (WPL) का तड़का लगेगा. लेक‍िन उससे पहले WPL की नीलामी होगी. नीलामी से पहले गुरुवार (6 नवंबर को) सभी पांच फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की.

हर फ्रेंचाइजी को अधिकतम पांच खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति थी. जिनमें अधिकतम तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ी और अधिकतम दो विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते थे.

अगर कोई फ्रेंचाइजी कुल पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उनमें से कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना अनिवार्य था. WPL 2026 की नीलामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. हरलीन देओल, मेग लैन‍िंग, दीप्त‍ि शर्मा, एल‍िसा हीली जैसी स्टार र‍िलीज कर दी गईं..

WPL में मुंबई इंड‍ियंस (Mumbai Indians), दिल्ली कैप‍िटल्स (Delhi Capitals), गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru), यूपी वार‍ियर्स (UP Warriorz) टीमें हैं. WPL का ख‍िताब 2 बार (2023, 2025) मुंबई इंड‍ियंस और 1 बार (2024) रॉयल चैलेंजर्सं बेंगलुरु जीती है. तीनों बार रनर-अप द‍िल्ली कैप‍िटल्स की टीम रही है. 

WPL 2026 नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पूरी सूची

  • मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, नेट साइवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज, गुनालन कमलिनी
  • दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, मार‍िजाने कैप, एनाबेल सदरलैंड, निकी प्रसाद.
  • गुजरात जायंट्स: एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी.
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिसपे पेरी, श्रेयंका पाटिल.
  • यूपी वॉरियर्स: श्वेता सहरावत.WPL

    ये ख‍िलाड़ी र‍िलीज: हरलीन देओल, मेग लैन‍िंग, दीप्त‍ि शर्मा, एल‍िसा हीली र‍िलीज तो हो गए हैं, लेकिन टीमों के पास RTM कार्ड यूर्ज करने का व‍िकल्प रहेगा. 

WPL
WPL Available slots/Salary cap 
  • सबसे ज्यादा पैसा UP Warriorz के पास बचा है (₹14.5 करोड़),  वे नीलामी में बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगा सकती हैं. 
  • सबसे कम खिलाड़ी अभी UP Warriorz ने रिटेन किए हैं (सिर्फ 1 खिलाड़ी), उनके पास सबसे ज्यादा खाली स्लॉट हैं. 
  • सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिल्ली और मुंबई ने रिटेन किए हैं (5-5 खिलाड़ी)।
  • RTM कार्ड का मतलब है- अगर कोई और टीम बोली लगाए, तो यह टीम उसी कीमत पर अपने खिलाड़ी को वापस ले सकती है. 
  • सबसे ज्यादा RTM UPW (4) और GG (3) के पास हैं. वहीं बेंगलुरु के पास भी एक RTM है. 

कुल मिलाकर: अभी तक 17 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं,  73 स्लॉट अभी खाली हैं, नीलामी में कुल ₹41.1 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं. 

 

