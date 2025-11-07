महिला वर्ल्ड कप खत्म... अब चंद महीने के बाद महिला प्रीम‍ियर लीग (WPL) का तड़का लगेगा. लेक‍िन उससे पहले WPL की नीलामी होगी. नीलामी से पहले गुरुवार (6 नवंबर को) सभी पांच फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की.

और पढ़ें

हर फ्रेंचाइजी को अधिकतम पांच खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति थी. जिनमें अधिकतम तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ी और अधिकतम दो विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते थे.

अगर कोई फ्रेंचाइजी कुल पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उनमें से कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना अनिवार्य था. WPL 2026 की नीलामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. हरलीन देओल, मेग लैन‍िंग, दीप्त‍ि शर्मा, एल‍िसा हीली जैसी स्टार र‍िलीज कर दी गईं..

WPL में मुंबई इंड‍ियंस (Mumbai Indians), दिल्ली कैप‍िटल्स (Delhi Capitals), गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru), यूपी वार‍ियर्स (UP Warriorz) टीमें हैं. WPL का ख‍िताब 2 बार (2023, 2025) मुंबई इंड‍ियंस और 1 बार (2024) रॉयल चैलेंजर्सं बेंगलुरु जीती है. तीनों बार रनर-अप द‍िल्ली कैप‍िटल्स की टीम रही है.

WPL 2026 नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पूरी सूची

Advertisement

WPL Available slots/Salary cap

सबसे ज्यादा पैसा UP Warriorz के पास बचा है (₹14.5 करोड़), वे नीलामी में बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगा सकती हैं.

सबसे कम खिलाड़ी अभी UP Warriorz ने रिटेन किए हैं (सिर्फ 1 खिलाड़ी), उनके पास सबसे ज्यादा खाली स्लॉट हैं.

सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिल्ली और मुंबई ने रिटेन किए हैं (5-5 खिलाड़ी)।

RTM कार्ड का मतलब है- अगर कोई और टीम बोली लगाए, तो यह टीम उसी कीमत पर अपने खिलाड़ी को वापस ले सकती है.

सबसे ज्यादा RTM UPW (4) और GG (3) के पास हैं. वहीं बेंगलुरु के पास भी एक RTM है.

कुल मिलाकर: अभी तक 17 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं, 73 स्लॉट अभी खाली हैं, नीलामी में कुल ₹41.1 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं.

---- समाप्त ----