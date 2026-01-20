scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

RCB की लगातार 5वीं जीत, गौतमी नाइक के दम पर सबसे पहले नॉकआउट में पहुंची

गौतमी नाइक के 73 रनों की दमदार पारी और सयाली सतघरे की किफायती व घातक गेंदबाज़ी (3/21) की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हराकर विमेंस प्रीमियर लीग में लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और नॉकआउट में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनी.

Advertisement
X
गौतमी नाइक की जोरदार पारी . (X, @BCCI)
गौतमी नाइक की जोरदार पारी . (X, @BCCI)

सोमवार की शाम RCB  के लिए यादगार बन गई. गौतमी नाइक ने ऐसा अर्धशतक ठोका जिसने सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदला, बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीजन का रंग ही बदल दिया. गुजरात जायंट्स पर 61 रनों की भारी जीत के साथ RCB ने न सिर्फ लगातार पांचवीं जीत हासिल की, बल्कि नॉकआउट में कदम रखने वाली टूर्नामेंट की पहली टीम भी बन गई- वो भी बिना एक भी हार के.

शुरुआत में हालात आसान नहीं थे. दो विकेट नौ पर गिर जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में बेचैनी थी, मैदान पर खामोशी. ऐसे वक्त में नाइक ने बल्ला नहीं, हिम्मत उठाई. एक-एक रन जोड़ते हुए उन्होंने टीम को 178/6 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. बीच में स्मृति मंधाना का स्टाइलिश 26, ऋचा घोष के तीन तगड़े छक्के और आखिर में राधा यादव का छोटा सा पर असरदार कैमियो—सबने इस कहानी में अपना रंग भरा.

लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की पारी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई. शुरुआत में विकेटों की जो गिरावट हुई, उसने उनके चेहरों से भरोसा और दर्शकों से उम्मीद दोनों छीन ली. कप्तान एशले गार्डनर संघर्ष करती रहीं, अर्धशतक तक पहुंचीं, लेकिन 54(43) की वो मेहनत टीम को मंजिल तक नहीं ले जा सकी.

सम्बंधित ख़बरें

Smriti Mandhana, Lizelle Lee
WPL का '90s Curse' बना रहस्य... अब तक शतक नहीं, 99 पर टूटा खिलाड़ियों का दिल
India's superstar batter Smriti Mandhana in this frame.
स्मृति की ताबड़तोड़ पारी, RCB ने लगाया जीत का चौका, दिल्ली कैपिटल्स फिर हारी
GG VS RCB
GG vs RCB LIVE मैच का बॉल बाई बॉल अपडेट यहां देखें
WEB
Smriti की Team RCB ने लगाया जीत का चौका!
Mumbai Indians' Amelia Kerr (L) speaks with her captain Harmanpreet Kaur during the Women's Premier League (WPL)
मुंबई इंडियंस की इस क्रिकेटर ने रचा इतिहास... WPL में बना धाकड़ रिकॉर्ड

और फिर गेंदबाजी… सयाली सतघरे की आँखों में आत्मविश्वास और हाथ में सटीक लाइन- 3/21 सिर्फ आंकड़ा नहीं, फॉर्म की कहानी है. नादिन डी क्लर्क  का 2/17 भी उतना ही मूल्यवान, जितनी ड्रेसिंग रूम की तालियां.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement