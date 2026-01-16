scorecardresearch
 
WPL 2026: टूटने से बचा कप्तानी का शर्मनाक रिकॉर्ड, स्मृत‍ि मंधाना की बराबरी पर पहुंचीं मेग लैनिंग

WPL (महिला प्रीम‍ियर लीग) 2026 में मुंबई इंड‍ियंस (Mumbai Indians Women) vs यूपी वॉर‍ियर्स (UP Warriorz Women) के मुकाबला 15 जनवरी को नवी मुंबई में हुआ, जिसे यूपी की टीम ने जीता. इस दौरान लगातार हारने का रिकॉर्ड भी टूटने से बच गया.

WPL 2026: कप्तानी में लगातार हार के रिकॉर्ड से बचीं मेग लैनिंग, मंधाना–मूनी की बराबरी (Photo: BCCI)
MIW vs UPW WPL 2026 Highlights: हरलीन देओल की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत यूपी वॉरियर्स ने गुरुवार (15 जनवरी) को हुए महिला प्रीमियर लीग (WPL) के मुकाबले में मुंबई इंडियंस को सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. मैच में यूपी की कप्तानी कर रही मेग लैन‍िंग से इस दौरान बतौर कैप्टन लगातार मैच हारने का शर्मनाक कीर्तिमान टूटने से बच गया. 

इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही, लेकिन ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट ने जिम्मेदारी संभालते हुए शानदार 43 गेंदों में 65 रन बनाए. उनके साथ निकोला कैरी ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 20 गेंदों में 32 रन जोड़े. दोनों की बदौलत मुंबई इंडियंस ने अंतिम 10 ओवरों में 107 रन बटोरे और 20 ओवरों में 5 विकेट पर 161 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

यूपी वॉरियर्स की ओर से गेंदबाजी में नेट साइवर-ब्रंट ने 2 विकेट लेकर मुंबई की रनगति पर कुछ हद तक लगाम लगाई, लेकिन अन्य गेंदबाज प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहीं.

162 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की शुरुआत बैलेंस रही. कप्तान मेग लैनिंग ने 26 गेंदों में 25 रन बनाए, जबकि फोएबी लिचफील्ड ने 22 गेंदों में 25 रन की उपयोगी पारी खेली. इसके बाद हरलीन देओल ने मोर्चा संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की और 39 गेंदों में नाबाद 64 रन ठोक दिए.

अंत में क्लो ट्रायन ने सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 27 रन बनाकर मैच को एकतरफा बना दिया. यूपी वॉरियर्स ने 18.1 ओवर में ही तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ यूपी वॉरियर्स ने WPL में अपनी पहली सफलता दर्ज की और अंक तालिका में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की.

बाल-बाल बचा ये रिकॉर्ड 
वहीं इस मुकाबले में बतौर WPL में कप्तान के तौर पर लगातार सबसे ज्यादा हार का रिकॉर्ड भी टूटने से बच गया. अगर यूपी की टीम यह मुकाबला हार जाती तो मेग लेनिंग सबसे ज्यादा 6 मैच लगातार हारने वाली कप्तान बन जाती. लेकिन अब वो स्मृत‍ि मंधाना (रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु) और बेथ मूनी (गुजरात जायंट्स) की बराबरी पर आ गई हैं. 
WPL में कप्तान के तौर पर लगातार सबसे ज्यादा हार
5 – स्मृति मंधाना (RCB-W, 2023)
5 – बेथ मूनी (GG-W, 2023–2024)
5 – मेग लैनिंग (DC-W & UPW, 2025–2026) – 15 जनवरी 2026 को यह सिलसिला खत्म हुआ
4 – एलिसा हीली (UPW, 2023–2024)

मुंबई इंडियंस महिला टीम के खिलाफ 150+ रन का रनचेज 
165 – DC-W, वडोदरा, 2025
162 – UPW, बेंगलुरु, 2024
162 – UPW, मुंबई (DYP), 2026
155 – RCB-W, मुंबई (DYP), 2026
128 – UPW, मुंबई (DYP), 2023

---- समाप्त ----
