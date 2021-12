World Test Championship Points Table: इंग्लैंड को हराकर टॉप पर पहुंचा AUS, किस नंबर पर हैं भारत-PAK?

World Test Championship Points Table: एशेज़ सीरीज़ के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को करारी मात देकर सीरीज़ पर अजेय बढ़त बना ली है. पांच मैच की सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे है और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बेबस नज़र आई. इस महाजीत का फायदा ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैम्पियनशिप की प्वाइंट टेबल में भी हुआ है, जिसमें वह अब टॉप पर पहुंच गई है.



आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा प्वाइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर है, जबकि श्रीलंका की टीम दूसरे नंबर पर है. 2021-23 की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया तीन टेस्ट मैच जीत चुकी है जबकि श्रीलंका की टीम ने 2 टेस्ट जीते हैं. ऐसे में दोनों का जीत फीसद 100 प्रतिशत है.

