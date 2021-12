Ashes 2021, Eng Vs Aus: बोलैंड की आंधी में उड़े अंग्रेज, 4 ओवर में लिए 6 विकेट, एशेज पर Aus का कब्जा

Ashes 2021, Eng Vs Aus: ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे एशेज टेस्ट के तीसरे ही दिन लंच से पहले इंग्लैंड को एक पारी और 14 रनों से शिकस्त देकर एशेज सीरीज में 3- 0 की विजयी बढ़त बना ली. अपना पहला टेस्ट खेल रहे तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने 7 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने एशेज पर अपना कब्जा कायम रखा. चौथा टेस्ट पांच जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा.

अपने कल (सोमवार) के स्कोर 4 विकेट पर 31 रन से आगे खेलते हुए इंग्लैंड की टीम 68 रनों पर आउट हो गई. इससे पहले इंग्लैंड के पहली पारी के 185 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 267 रन बनाकर 82 रनों की बढ़त ले ली थी.

