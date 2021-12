Rohit Sharma: क्रिकेटर ऑफ द ईयर, रोहित शर्मा: टेस्ट में हिट, व्हाइट बॉल की कप्तानी में भी फिट

साल 2021 भारतीय क्रिकेट में कई बड़े बदलावों को साथ लेकर आया. टेस्ट चैम्पियनशिप से लेकर टी-20 वर्ल्डकप तक टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. लेकिन अगर किसी खिलाड़ी की ग्रोथ को देखें और निजी तौर पर सफलता का अंदाज़ा लगाएं तो एक ही नाम सामने आता है, जो पूरे साल भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल-दिमाग पर छाया रहा, वो है रोहित शर्मा.

रोहित शर्मा के लिए 2021 काफी बेहतर रहा, बतौर टेस्ट बल्लेबाज उन्होंने खुद को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में साबित करने का मौका मिला. इस साल टेस्ट में प्रदर्शन करने वाले सबसे बेहतर भारतीय बल्लेबाजों में से एक रहे, साथ ही साल खत्म होते-होते रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के नए सरताज बन गए. अब वह व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारत के कप्तान हैं, टेस्ट क्रिकेट में उप-कप्तान हैं.

ऐसे में इससे बेहतर साल क्या हो सकता है? साल 2021 रोहित शर्मा के लिए कैसा बीता, एक नज़र डाल लीजिए...

बतौर टेस्ट बल्लेबाज खुद को साबित कर पाए रोहित



2021 की शुरुआत में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, जहां पहले टेस्ट में 36 पर ऑलआउट होने के बाद दूसरे टेस्ट में जीत के साथ वापसी हुई थी और रोहित शर्मा टीम के साथ तीसरे मैच से पहले जुड़े थे. आईपीएल में चोट लगने की वजह से उन्हें भारत में रुकना पड़ा था, लेकिन सीरीज के आखिरी दो टेस्ट में वह बतौर ओपनर खेले और टीम को अच्छी शुरुआत दिलवाई. भले ही ऑस्ट्रेलिया में रोहित के बल्ले से बड़ा स्कोर ना निकला हो, लेकिन नई गेंद को पुरानी करने में उन्होंने टीम की मदद जरूर की.

ऑस्ट्रेलिया के बाद रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा मौका इंग्लैंड के सामने आया है. पहले इंग्लैंड की टीम ने भारत का दौरा किया, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेली. घर में खेली गई सीरीज में रोहित शर्मा अंग्रेजों पर बरस पड़े और चेन्नई टेस्ट में 161 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली.

Look who's joined the squad in Melbourne 😀



A warm welcome for @ImRo45 as he joins the team 🤗#TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/uw49uPkDvR