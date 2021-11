WBBL 2021: पर्थ ने जीता खिताब, भारत की हरमनप्रीत कौर बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

Women's Big Bash League Season 2021 के लीग राउंड से ही शानदार फॉर्म में चल रही Perth Scorchers टीम ने पहली बार इस बार की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. फाइनल मुकाबले में Adelaid Strikers को 12 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया और इसी के साथ WBBL को भी अपनी नई चैम्पियन टीम मिली. इससे पहले Brisbane Heat, Sydney Sixers और Sydney Thunders ने दो - दो बार लीग पर कब्जा किया था.

भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन



इस लीग में कई भारतीय महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. जिसमें भारतीय टी-20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा के साथ पूनम यादव, दीप्ति शर्मा और जेमाइमा रोड्रिग्वेज भी शामिल हैं. WBBL के इस सीजन में भारतीय खिलाड़ियो का जलवा देखने को मिला.

हरमनप्रीत कौर को इस सीजन में अपने शानदार हरफनमौला खेल के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब मिला. हरमनप्रीत ने लीग के 13 मुकाबलों में 406 रन और 15 विकेट हासिल किए. इसके अलावा सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 13 मैचों में 377 रन बनाए, जिसमें एक शतकीय पारी भी शामिल है.

वहीं दीप्ति शर्मा ने भी शानदार प्रदर्शन किया, दीप्ति ने 13 मुकाबलों में 211 रन और 13 विकेट हासिल किए.

