William Porterfield retirement : टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज से पहले आयरलैंड को झटका, इस लीजेंड ने क्रिकेट को कहा अलविदा

William Porterfield retirement : आयरलैंड को इसी महीने यानी जून के आखिर में अपने ही घर में टीम इंडिया के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. इस सीरीज से पहले आयरलैंड को बड़ा झटका लगा है. टीम के लीजेंड प्लेयर विलियम पोर्टरफील्ड (William Porterfield) ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

37 साल के विलियम पोर्टरफील्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. विलियम ने डेब्यू मैच 5 अगस्त 2006 को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला था. उनका इंटरनेशनल करियर 16 साल का रहा है.

विलियम पोर्टरफील्ड ने 172 मैचों में कप्तानी भी की

विलियम आयरलैंड की कप्तानी भी कर चुके हैं. बतौर कप्तान उन्होंने 172 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. विलियम अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 212 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले देश के तीसरे खिलाड़ी हैं. इस मामले टॉप पर केविन ओ ब्रायन हैं, जिन्होंने 266 मैच खेले. उनके बाद पॉल स्टर्लिंग ने 241 मैच खेले हैं.

आयरलैंड ने तीन टेस्ट खेले, तीनों में विलियम कप्तान रहे

इस लीजेंड को टेस्ट क्रिकेट में काफी समय बाद डेब्यू का मौका मिला था. आयरलैंड को टेस्ट टीम का दर्जा मिलने के बाद उसने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 11 मई 2018 को खेला था. इसी के साथ विलियम ने भी टेस्ट में डेब्यू किया था. आयरलैंड ने अब तक तीन टेस्ट मैच खेले और तीनों में विलियम ने ही कप्तानी की है. आयरलैंड अब तक कोई टेस्ट नहीं जीत सकी. उसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंग्लैंड ने हराया है.

📡: PORTY SAYS FAREWELL



William Porterfield has announced his retirement today. After 16 years and 310 caps, we simply say “Thank you, Porty”.



➡️ Read his statement and reaction: https://t.co/vqhkhzd31V#ThankYouPorty #BackingGreen ☘️🏏 pic.twitter.com/AZSNuNso1L