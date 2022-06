विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के साथ इंग्लैंड नहीं पहुंचे रोहित शर्मा, जानिए क्या है वजह

भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को ही इंग्लैंड दौरे पर पहुंच गई है. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को रोहित शर्मा की कप्तानी में एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलने हैं. इसके लिए विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और जसप्रीत बुमराह समेत लगभग पूरी टीम इंग्लैंड पहुंच गई हैं.

इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि रोहित शर्मा इंग्लैंड रवाना होने वाली टीम के साथ नजर नहीं आए. यानी वह अभी टीम के साथ इंग्लैंड रवाना नहीं हुए हैं. ऐसे में कई तरह की अफवाहें उड़ने लगीं. साथ ही रोहित की फिटनेस को लेकर भी सवाल उठने लगे.

20 जून को इंग्लैंड रवाना होंगे रोहित

मगर बता दें कि रोहित शर्मा अभी-अभी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर लौटे हैं. वह 20 तारीख को ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर के साथ इंग्लैंड जाएंगे. इसी तारीख को भारतीय टीम को दो टी20 मैचों की सीरीज के लिए आयरलैंड भी रवाना होना है. आयरलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी कप्तानी हार्दिक पंड्या को सौंपी गई है.

England bound ✈️



📸 📸: Snapshots as #TeamIndia takes off for England. 👍 👍 pic.twitter.com/Emgehz2hzm