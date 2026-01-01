scorecardresearch
 
बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान के IPL में खेलने पर लगेगी रोक? BCCI ने साफ किया स्टैंड

मुस्ताफिजुर रहमान भले ही IPL 2026 में भाग लेने जा रहे इकलौती बांग्लादेशी क्रिकेटर हों, लेकिन नीलामी के बाद से ही कोलकाता नाइट राइडर्स विवादों में घिर गई है. BCCI ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि बिना सरकार के निर्देश के कोई कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा.

मुस्ताफिजुर रहमान कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है. (Photo: AP)
भारत-बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनयिक हालात के बावजूद तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलने की संभावना बनी हुई है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने फिलहाल बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए 'वेट एंड वॉच' की नीति अपनाया है और वो सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहा है.

मुस्ताफिजुर रहमान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में सोल्ड होने वाले इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी रहे. मुस्ताफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम से जोड़ा. नीलामी के बाद केकेआर को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है. फैन्स और कुछ राजनीतिक नेताओं ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने पर सवाल उठाए हैं.

यह भी पढ़ें: 'शाहरुख खान देश का गद्दार, ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं', मेरठ में बोले BJP नेता संगीत सोम

बीसीसीआई का साफ कहना है कि वह सरकार के आदेश के बिना बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर रोक नहीं लगाएगी. पिछले साल बीसीसीआई ने टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा भारत सरकार के निर्देश पर स्थगित कर दिया था. अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है और कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं.

बीसीसीआई ने क्या कहा?
दिसंबर में ढाका स्थित भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद भारत ने वीज़ा सेंटर बंद कर दिया और बांग्लादेश ने भी भारतीय नागरिकों को वीजा देना रोक दिया. इससे हालात और तनावपूर्ण हो गए. BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट से कहा, 'स्थिति संवेदनशील है. हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं. फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिससे बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए. मुस्ताफिजुर आईपीएल खेलेंगे. बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है.'

हालांकि मुस्ताफिजुर की उपलब्धता पूरी तरह पक्की नहीं है. अप्रैल में बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है. अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने मुस्ताफिजुर को NOC नहीं दिया, तो वह आईपील 2026 में काफी मैच मिस कर सकते हैं. मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह भी संभव है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) एनओसी देने से इनकार कर दे या मुस्ताफिजुर खुद ही हटने का फैसला कर लें.

बीसीसीआई भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों के वीजा पर बातचीत कर रहा है. बांग्लादेश की टीम कोलकाता और मुंबई में अपने ग्रुप-स्टेज के मैच खेलेगी. आईपीएल 2026 वर्ल्ड कप खत्म होने के 10 दिन के भीतर शुरू होगा, ऐसे में उम्मीद है कि मुस्ताफिजुर रहमान का वीजा वर्ल्ड कप के जरिए ही एक्सटेंड हो जाएगा.

बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, 'मुस्ताफिजुर रहमान टी20 वर्ल्ड कप के लिए वीजा अप्लाई करेंगे, जिसे IPL के लिए बढ़ाया जाएगा. वीजा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. बीसीबी की तरफ से भी एनओसी को लेकर कोई नकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं.'

इसी बीच बांग्लादेश में दो हिन्दुओं की मॉब लिंचिंग के बाद IPL 2026 से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग तेज हुई. IPL 2025 ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाई थी. लेकिन हालिया ऑक्शन में KKR ने मुस्ताफिजुर पर करोड़ों रुपये खर्च किए, जिससे वह IPL इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए.

