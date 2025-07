Rishabh Pant news: आप सभी को भारत-इंग्लैंड के बीच हुआ लॉर्ड्स टेस्ट याद ही होगा, जहां ऋषभ पंत पहली पारी में नैचुरल टच में लग रहे थे और 74 रन पर खेल रहे थे... लेकिन एक रन चुराने के चक्कर में वो रन आउट हो गए. नतीजतन भारत इस मैच में इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में 387 का ही स्कोर बना सका.

खुद कप्तान शुभमन गिल ने माना ऋषभ पंत रन-आउट नहीं होते, तो भारत को 70–80 रनों की बढ़त मिल सकती थी और टीम को 5वें दिन की मुश्किल पिच पर लगभग 200 रन का पीछा नहीं करना पड़ता. यानी यह साफ है कि पंत भारतीय टीम के ल‍िए इंग्लैंड दौरे पर ऐसे बल्लेबाज हैं, जो एक घंटे भी मैदान पर ट‍िक गए तो पूरा गेम पलट देते हैं.

RUN OUT! 🙌



Ben Stokes aims and fires at the stumps and Rishabh Pant is out! ❌ pic.twitter.com/Z9JWwV9aS4