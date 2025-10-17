scorecardresearch
 

Feedback

कौन हैं र‍िवाबा जडेजा, ज‍िन्हें गुजरात कैब‍िनेट में म‍िली जगह... करोड़ों की संपत्त‍ि, इंजीन‍ियर‍िंग में ड‍िग्री होल्डर

रिवाबा जडेजा को भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट 2.0 में जगह मिली है. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई. रिवाबा 34 साल की हैं और जामननगर नॉर्थ से व‍िधायक हैं. र‍िवाबा क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं. वो साल 2022 में जामनगर नॉर्थ से व‍िधायक बनी थीं.

Advertisement
X
र‍िवाबा जडेजा भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैंं (Photo: ITG)
र‍िवाबा जडेजा भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैंं (Photo: ITG)

Who is Rivaba Jadeja: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार किया. गुजरात सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुआ. कुल 19 मंत्रियों ने शपथ ली. इसमें रिवाबा जडेजा भी शाम‍िल हैं. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई है. रिवाबा 34 साल की हैं और जामननगर नॉर्थ से व‍िधायक हैं. 

रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाया गया है.  34 साल की रिवाबा का यह पद संभालना उनकी राजनीति में लगातार बढ़ती ताकत को दिखाता है.  उन्होंने मार्च 2019 में बीजेपी जॉइन की थी और अब उन्हें गुजरात सरकार में मंत्री बनाया गया है. वह टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं. ज‍िनसे उनकी साल 2016 में शादी हुई थी.  

यह भी पढ़ें: पहले MLA, अब गुजरात सरकार में मंत्री...ऐसे हुई रिवाबा की क्रिकेटर रवींद्र जडेजा से शादी

रिवाबा को 2022 में हुए गुजरात व‍िधानसभा चुनाव में जामनगर नॉर्थ सीट BJP ने मैदान में उतारा था. जहां उन्होंने  अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी के करशनभाई को 53 हजार से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया. रिवाबा को 88,835 वोट मिले, जबकि करशनभाई को 35265 वोट म‍िले थे. 

Advertisement

रिवाबा जडेजा की जीत काफी प्रभावशाली थी, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जीत हास‍िल की थी. रिवाबा का बीजेपी की ओर झुकाव काफी समय से रहा वह सौराष्ट्र की करणी क्षत्रिय सेना की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं. र‍िवाबा के ल‍िए पहला चुनाव चुनौतीपूर्ण था क्योंकि पार्टी ने उन्हें मौजूदा विधायक धरमेंद्रसिंह जडेजा (हाकुभा) की जगह टिकट दिया था. 

riwaba
र‍िवाबा जडेजा गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से व‍िधायक हैं. 

रिवाबा जडेजा अक्सर गांवों का दौरा करती हैं, महिलाओं से मिलती हैं और सैनिटरी नैपकिन बांटती हैं. उन्होंने लड़कियों के लिए बनाई गई सरकारी बचत योजना ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ के खाते डाकघरों में खुलवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी. इस पहल के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी. 
यह भी पढ़ें: 'जडेजा पर‍िवार' में पहले भी हुआ घमासान, र‍िवाबा के ख‍िलाफ ससुर अन‍िरुद्ध और ननद नयनाबा ने खोला था मोर्चा

इंजीन‍ियर‍िंग की ड‍िग्री होल्डर 
र‍िवाबा जडेजा का जन्म 2 नवंबर 1990 को राजकोट, गुजरात में हरदेवसिंह सोलंकी और प्रफुल्लबा सोलंकी के घर हुआ था. र‍िवाबा ने साल 2015 में अहमदाबाद के गुजरात टेक्नोलॉजी यून‍िवर्स‍िटी से BE (बैचलर ऑफ इंजीन‍ियर‍िंग) मैक्न‍िकल की पढ़ाई की है. वहीं साल 2022 में जो एफ‍िडेविट उन्होंने दायर किया था, उसके तहत उनकी चल-अचल संपत्त‍ि 97 करोड़ रुपए थी.   रिवाबा ने महिलाओं की मदद करने और महिला सशक्तीकरण के लिए श्री मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक गैर सरकारी संगठन (NGO) शुरू किया था. 
यह भी पढ़ें: 'साड़ी पहनना आता है...', जडेजा ने शादी से पहले रिवाबा से क्यों पूछा था ये सवाल?

Advertisement

वैसे गुजरात सरकार में छह पुराने चेहरों को नए मंत्रीमंडल में मौका दिया गया है. यह बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत किया गया, जिसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement