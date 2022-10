India tour of Pakistan: क्या है ACC? जय शाह के बयान के बाद जिसे छोड़ने की धमकी दे रहा पाकिस्तान

India tour of Pakistan what is ACC: भारत और पाकिस्तान के बीच इसी हफ्ते टी20 वर्ल्ड कप 2022 के तहत एक महामुकाबला होने वाला है. मगर इससे पहले ही दोनों टीमों और दोनों देशों के बीच एक अलग ही जंग शुरू हो गई है. यह जंग अगले साल भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे को लेकर चल रही है.

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने कहा है कि भारतीय टीम अगले साल होने वाले एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी. इस बयान के बाद पाकिस्तान में घमासान मच गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना कर दिया है.

साथ ही पीसीबी ने कहा है कि यदि एशिया कप का वेन्यू बदला जाता है, तो वह एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) से भी हट सकता है. ऐसे में फैन्स के बीच यह जानने की उत्सुकता जागी है कि आखिर यह एसीसी क्या है, जिसे छोड़ने की पाकिस्तान ने धमकी दी है.

कब अस्तित्व में आया एशियन क्रिकेट काउंसिल?

दरअसल, एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) का गठन किया गया था. इसका गठन 1983 में दिल्ली में किया गया था. यह वही साल है, जब भारतीय टीम ने कपिल देव की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप जीतकर एशियाई क्रिकेट में क्रांति ला दी थी. इसके बाद ही एशिया में क्रिकेट के प्रति जागरुकता और रुचि जागी. तभी यह एसीसी संगठन बनाने का विचार आया.

पहले इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में था, लेकिन अगस्त 2016 के बाद से यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में शिफ्ट कर दिया गया है. एसीसी में अभी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश समेत 25 सदस्य देश शामिल हैं. इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है. पहले ग्रुप में ऐसे देश हैं, जिन्हें आईसीसी से मान्यता प्राप्त है, जबकि दूसरे ग्रुप में आईसीसी से गैरमान्यता प्राप्त देश हैं, यानी वह एसोसिएट देश हैं.

एसीसी के अध्यक्ष भी जय शाह ही हैं

बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिन जय शाह के बयान पर भड़का है, वही बीसीसीआई सचिव जय शाह एसीसी के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने जनवरी 2021 में एक साल के लिए यह पद संभाला था. मगर इसी साल के शुरुआत में उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया. अब 2024 की आम सभा तक जय शाह ही एसीसी के अध्यक्ष रहेंगे. ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान चौतरफा घिरता नजर आ रहा है.

ये हैं एसीसी के 25 सदस्य देश

अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनेई, कम्बोडिया, चीन, हॉन्ग कॉन्ग, भारत, ईरान, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सउदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका, चीनी ताइपे, ताजिकिस्तान, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात.

भारत-पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेल जा रहे टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से हो गया है. फिलहाल क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जा रहे हैं. टीम इंडिया को अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलना है. यह मुकाबला दीपावली से ठीक एक दिन पहले खेला जाएगा.