WBBL: पिच ने न‍िगल ली गेंद और मैच रद्द... ऐसा तो क्रिकेट इत‍िहास में पहली बार हुआ!

क्या आपने कभी सुना है कि क्रिकेट के किसी मैच के दौरान कोई बॉल अचानक पिच के अंदर धंस गई हो और उसकी वजह से मैच ही रद्द हो गया हो, लेकिन यह घटना सत्य है, पूरा मामला WBBL में शुक्रवार को घट‍ित हुआ.

WBBL मैच के दौरान क्रिकेट की प‍िच में गड्ढा बन गया (Photo: ITG)
WBBL मैच के दौरान क्रिकेट की प‍िच में गड्ढा बन गया (Photo: ITG)

Cricket Ball pitch hole news, match called off: महिला बिग बैश लीग (WBBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) और होबार्ट हरिकेन्स (Hobart Hurricanes) के बीच कारे रॉटन ओवल (एड‍िलेड) में खेला जा रहा मैच अजीबोगरीब वजह से रद्द कर दिया गया. दरअसल, इनिंग्स ब्रेक के दौरान पिच रोल की जा रही थी. 

इसी दौरान एक गेंद रोलर के नीचे आकर पिच में धंस गई, जिससे पिच पर गहरा गड्ढा बन गया. इस वजह से मैच को रद्द करना पड़ा. संभवत: इस तरह से क्रिकेट का कोई मैच रद्द होने का यह पहला मामला है. 

शुक्रवार (5 द‍िसंबर) को जब यह मुकाबला रुका तो एड‍िलेड स्ट्राइकर्स की टीम 167/4 का स्कोर 20 ओवर्स में बना चुकी थी. इनिंग्स ब्रेक के दौरान पिच को रोल किया जा रहा था, जैसा कि WBBL के नियमों के तहत होता है. उसी समय पास में वॉर्म-अप कर रही टीम की एक गेंद रोलर के नीचे चली गई और रोलर ने उसे पिच में दबा दिया. 

रोलर का भार इतना ज्यादा था कि गेंद पिच में धंस गई और पिच के बीचोंबीच गेंद के आकार का गड्ढा बन गया. इसके बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि आखिर मैच क्यों रद्द करना पड़ा.

बयान में कहा गया- इस घटना की वजह से पिच की हालत काफी बदल गई थी. मैच रेफरी और अंपायरों ने स्थिति की जांच की और उन्हें लगा कि हरिकेन्स को ऐसी पिच पर बल्लेबाजी कराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हालात स्ट्राइकर्स के मुकाबले बिल्कुल अलग होते. दोनों टीमों के कप्तानों से बात की गई और सभी इस फैसले से सहमत थे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Weber WBBL (@wbbl)

होबार्ट की टीम WBBL में पहले ही अपने शुरुआती नौ में से सात मैच जीतकर फाइनल की मेजबानी पक्की कर चुके थे. वे स्ट्राइकर्स के 167 रन के लक्ष्य का पीछा करने की तैयारी में थे, लेकिन तभी मैच रद्द कर दिया गया. स्ट्राइकर्स की ओर से मेडेलिन पेन्ना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों पर नाबाद 63 रन बनाए और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. 

वैसे इस मैच मैच रद्द होना स्ट्राइकर्स के लिए एक और झटका रहा, क्योंकि यह इस सीजन उनका तीसरा नो रिजल्ट है. अब वे प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर हैं और उनके पास सिर्फ एक मैच बचा है, जो सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ है. फाइनल में जगह पक्की करने के लिए उन्हें यह मैच हर हाल में जीतना होगा.

 

---- समाप्त ----
