Ind vs Eng: माइकल वॉन ने मुंबई इंडियंस को बताया टीम इंडिया से बेहतर, जाफर ने दिया ये जवाब

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भारतीय टीम पर टिप्पणी कर चर्चा में रहते हैं. उन्होंने टी-20 सीरीज के पहले मैच में हारने वाली भारतीय टीम पर तंज कसा है. वॉन ने भारतीय टीम की तुलना इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस से कर दी है.

माइकल वॉन ने शुक्रवार को मैच खत्म होने के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि टी20 फॉर्मेट में मुंबई इंडियंस की टीम मौजूदा टीम इंडिया से बेहतर है. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने तगड़ा जवाब दिया. एक ने लिखा कि टेस्ट में कर्नाटक की टीम इंग्लैंड से ज्यादा बेहतर है.

वहीं, एक यूजर ने वॉन को टेस्ट सीरीज की याद दिला दी. उन्होंने वॉन को जवाब देते हुए लिखा कि इंतजार करिए. जो टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने किया था वही टी-20 में भी करेगी. बता दें कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज का पहला मैच 227 रनों से हार गई थी. इसके बाद उसने शानदार वापसी की और इंग्लैंड को सीरीज में 3-1 से मात दी.

माइकल वॉन के ट्वीट पर भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने भी जवाब दिया. जाफर ने ट्वीट में लिखा कि सभी टीमें इतनी भाग्यशाली नहीं हैं कि वह 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकें. दरअसल जाफर का इशारा पहले टी20 में उतरी इंग्लैंड टीम की तरफ था. बता दें कि इंग्लैंड की मौजूदा टीम में इस वक्त कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मूल रूप से इंग्लैंड के नहीं हैं.

Not all teams are lucky enough to play four overseas players Michael😏 #INDvENG https://t.co/sTmGJLrNFt