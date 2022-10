Wasim Akram T20 WC: ‘गधे को भी बाप...’, पाकिस्तान की हार के बाद वसीम अकरम का बयान वायरल

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दो हार के बाद हाहाकार मचा है. भारत के बाद पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर्स मौजूदा टीम पर गुस्सा हैं. पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने इस बीच पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को खरी खोटी सुनाई है, साथ ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स अलग-अलग टीवी चैनल पर चर्चा कर रहे हैं. वसीम अकरम ने इसी दौरान पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर सवाल खड़े किए और कहा कि वहां पर शोएब मलिक जैसे प्लेयर की जरूरत है, जो लगातार खुद को साबित कर रहे हैं.

पाकिस्तान के ए स्पोर्ट्स चैनल पर वसीम अकरम ने कहा, ‘मैं अगर कप्तान होता तो मेरा गोल सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना है, उस वक्त पर मुझे गधे को भी बाप बनाना पड़े मैं बना लूंगा. अगर मुझे शोएब मलिक मिडिल में चाहिए तो मैं चाहूंगा कि सेलेक्टर्स को ये कहूं कि मुझे इनकी ज़रूरत है.

वसीम अकरम का ये बयान काफी वायरल हुआ और लोगों ने इसपर मज़े भी लिए. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि वसीम अकरम को शायद मालूम नहीं है लेकिन वह बातों-बातों में शोएब मलिक को यहां पर गधा बुला रहे हैं. साथ ही इस बातचीत के दौरान शोएब मलिक का रिएक्शन भी कमाल का रहा.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣abe yaar.... One defeat and they've started ridiculing themselves..."gadhe ko baap"... Malik🤣🤣🤣🤣 https://t.co/mI4WyRZqQ6

आपको बता दें कि 40 साल के शोएब मलिक भले ही पाकिस्तान की टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन वह फ्रेंचाइजी लीग में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. मिडिल में आकर पारी को संभालना हो या फिर तेजी से रन बनाना हो, शोएब मलिक ने कई बार कमाल किया है. यही वजह है कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को देखते हुए हर कोई उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में लाने की मांग कर रहा था.

Gadhe ko baap banana pade ?😂😂😂😂 @realshoaibmalik was that for you?? #INDvPAK #PAKvZIM #PKMKBForever #India #T20WorldCup https://t.co/TtXtdDZSiy