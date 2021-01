Ind vs Aus: सहवाग ने टीम इंडिया को बताया दबंग, कोहली ने किया ये मजेदार ट्वीट

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी चौथे और निर्णायक टेस्ट मैच के तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है.

वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारतीय टीम के साहस को अगर एक शब्द में बयां करें तो एक ही शब्द आता है, दबंग, बेहद साहसी और बहादुर. अति सुंदर ठाकुर.' सहवाग ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दोनों के लिए गाबा ढाबा से कम नहीं. सुंदर और ठाकुर का गजब का प्रदर्शन.'

If there is one word to describe the courage of this Indian team, it’s Dabanng. So daring and brave. Ati Sundar Thakur . — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 17, 2021

Gabba the Dhaba for these two guys.



Brilliant from Sundar and Thakur. pic.twitter.com/NouAYYFyN4 — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 17, 2021

बता दें कि ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर हीरो बनकर उभरे हैं. एक समय भारत के 186 रन पर 6 विकेट गिर गए थे. तब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त मिल जाएगी. लेकिन शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने 7वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 123 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. सुंदर और शार्दुल ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए.

देखें: आजतक LIVE TV

शार्दुल ठाकुर ने 67 जबकि संदुर ने 62 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस साझेदारी के दम पर भारत मैच में बना हुआ है. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 336 रन का स्कोर बनाया. भारत ने आस्ट्रेलिया को उसकी पहली पारी में 369 रनों पर समेट दिया था.

इस लिहाज से भारत 33 रन पीछे रह गया. भारत कप्तान विराट कोहली ने मजेदार ट्वीट कर लिखा- सुंदर और शार्दुल ने धैर्य और आत्मविश्वासके साथ गजब की बल्लेबाजी की. यही टेस्ट क्रिकेट है. सुंदर आपने बेहतरीन कम्पोजर दिखाया. तुला परत मानला रे ठाकुर (तुझे हम मान गये ठाकुर).

Outstanding application and belief by @Sundarwashi5 and @imShard. This is what test cricket is all about. Washy top composure on debut and tula parat maanla re Thakur! 👏👌 — Virat Kohli (@imVkohli) January 17, 2021

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने भी दोनों युवा बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा, टेस्ट में पहली बार अर्धशतक जमाने के लिए सुंदर और ठाकुर को बधाई. आपकी तकनीक शानदार. साथ ही युवा गेंदबाजों के लिए एक उदाहरण है कि आपको गेंद के साथ साथ बल्ले से भी योगदान देना चाहिए.