Ind Vs Sa, Virat Kohli-Rahul Dravid: प्रैक्टिस में विराट कोहली- राहुल द्रविड़ की जोड़ी में दिखा तालमेल, जोश में भारतीय कप्तान, Video

Team India in South Africa: भारतीय टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंच गई है. विराट कोहली की कप्तानी में दौरे का आगाज टेस्ट सीरीज से इसी महीने किया जाएगा. पहला टेस्ट 26 दिसंबर से होगा. इसकी तैयारी को लेकर टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है. इस दौरान भारतीय कप्तान कोहली काफी जोश में नजर आए, जो उन्होंने कैमरे के सामने भी खुलकर दिखाया.

नेट प्रैक्टिस के दौरान टीम इंडिया के नए कोच राहुल द्रविड़ और कोहली के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नेट प्रैक्टिस का एक वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें द्रविड़ कप्तान कोहली को बैटिंग के टिप्स देते दिख रहे हैं. वीडियो के आखिर में कोहली हाथ से इशारा करते हुए बताते हैं कि वे और टीम पूरी तरह जोश में है.

क्या टीम इंडिया में कुछ भी सही नहीं?

दरअसल, साउथ अफ्रीका दौरे से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट में काफी उथल-पुथल देखने को मिली. कोहली ने टी-20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद बीसीसीआई ने उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली और दोनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कमान सौंप दी गई. इसी दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि उन्होंने पर्सनली तौर पर कोहली से टी-20 की कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कहा था.

जबकि साउथ अफ्रीका रवाना होने से एक दिन पहले ही कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर सभी को हैरान कर दिया कि बीसीसीआई की तरफ से किसी ने भी उन्हें टी-20 की कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कहा ही नहीं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली के साथ कोच द्रविड़ नहीं आए थे. ऐसे में हर तरफ यही कहा जा रहा था कि कोहली और द्रविड़ के बीच कुछ भी ठीक नहीं है. ऐसे में इसका असर टेस्ट सीरीज पर पड़ सकता है. सभी के जहन में यही सवाल है कि क्या टीम इंडिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा है? हालांकि अब कोहली और द्रविड़ का साथ मिलकर शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना यह दिखाता है कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक है.

Getting Test-match ready 👌 👌



🎥 Snippets from #TeamIndia's first practice session ahead of the first #SAvIND Test. pic.twitter.com/QkrdgqP959