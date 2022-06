Anushka Sharma Vamika Promise: फैमिली के साथ मालदीव पहुंचे कोहली, अनुष्का ने बेटी वामिका से किया ये प्यारा वादा

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ छुट्टियां मना रहे हैं. यह परिवार मालदीव में समय बिता रहा है. यहीं से अनुष्का ने बेटी वामिका से एक प्यारा वादा किया है, जिसे फैन्स ने काफी सराहा है.

अनुष्का ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बेटी वामिका की साइकिल का फोटो शेयर किया. इसके साथ ही इस पर वामिका भी लिखा हुआ दिख रहा है.

अनुष्का ने बेटी वामिका से किया ये वादा

अनुष्का ने इस इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ कैप्शन में लिखा, 'मैं आपको इस दुनिया से परे एक अलग दुनिया में ले जाऊंगी. आप मेरी जिंदगी हो.' अनुष्का ने इस कैप्शन के साथ फैमिली और दिल की इमोजी भी बनाई है. अनुष्का शर्मा का यह फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

कोहली पैपराजी से वामिका को छिपाते हैं

बता दें कि कोहली अपनी बेटी वामिका को लेकर काफी पजेसिव रहे हैं. अब तक वामिका की कोई भी फोटो सामने नहीं आई है. हाल ही में जब कोहली मालदीव जा रहे थे, तब मुंबई एयरपोर्ट पर भी कोहली ने पैपराजी को वामिका की फोटोज लेने से मना कर दिया था. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

