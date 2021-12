Virat Kohli Wicket: कवर ड्राइव का लालच पड़ा भारी, सचिन की इस ऐतिहासिक पारी से सीख सकते हैं कोहली!

Virat Kohli Wicket: साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया ने अपने नए मिशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी में कुछ ऐसा नज़ारा फिर देखने को मिला, जो पिछले दो साल से दिख रहा है. कप्तान विराट कोहली की खराब फॉर्म और उनके आउट होने का तरीका.

साल 2019 से एक शतक का इंतज़ार कर रहे विराट कोहली मैच के पहले दिन शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन बाहर जाती बॉल पर बल्ला अड़ा बैठे और विकेट गंवा दिया.



विराट कोहली की कवर ड्राइव को मौजूदा वक्त में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उनकी फॉर्म खराब है ऐसे में बहुत बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला लगाना बार-बार भारी पड़ रहा है. विराट कोहली जब बार-बार वही गलती दोहरा रहे हैं, तब फैंस को एक बार फिर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की साल 2004 में खेली गई ऐतिहासिक पारी याद आ रही है. तब सचिन ने 241 रन बनाए और एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी थी.

