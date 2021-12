IND vs SA, KL Rahul: बॉक्सिंग डे टेस्ट के नए चैम्पियन राहुल, पहले दिन सहवाग के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

IND vs SA, KL Rahul: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के शुरुआती दिन मजबूती हासिल कर ली. भारतीय टीम ने बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद पहले दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 272 रन बना लिये. उपकप्तान केएल राहुल 122 रन बनाकर खेल रहे हैं. अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं.

29 साल के केएल राहुल ने सेंचुरियन में अपनी धमाकेदार पारी के दौरान खास उपलब्धि हासिल कर ली. उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक पूरा किया. बॉक्सिंग डे टेस्ट के शुरुआती दिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज की बात करें, तो केएल राहुल दूसरे बड़े बल्लेबाज बन गए.

Stumps on Day 1 of the 1st Test.



A brilliant ton from @klrahul11 as #TeamIndia end the first day on 272/3.



Scorecard - https://t.co/eoM8MqSQgO #SAvIND pic.twitter.com/WwXgVoZd9B