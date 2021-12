Ind Vs Sa Test: आउट या नॉटआउट? विकेट पर बवाल, मयंक बोले- कुछ कहा तो पैसे कट जाएंगे

साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे सेंचुरियन टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले दिन शानदार शुरुआत की. केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की और कमाल कर दिया. लेकिन ये साझेदारी जिस तरह टूटी, उसपर बवाल हो गया है. मयंक अग्रवाल को जिस तरह LBW आउट दिया गया, उसको लेकर अब फैंस गुस्से में हैं.



दरअसल, टीम इंडिया जब बल्लेबाजी कर रही थी उस वक्त 41वें ओवर में लुंगी नगीदी ने बॉलिंग संभाली और दूसरी बॉल पर ही उनकी बॉल मयंक अग्रवाल के पैड पर लगी. पहली नज़र में बॉल लेग स्टम्प से बाहर जा रही थी, साथ ही हल्की से ऊंची भी थी. ऐसे में फील्ड अंपायर ने इसे नॉटआउट करार दिया.



लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने इसपर रिव्यू ले लिया. जब थर्ड अंपायर के पाले में बॉल गई तो बॉल ट्रैकिंग में भी स्टम्प बचता हुआ दिख रहा था लेकिन इसके बावजूद तीनों रेड मार्क दिखाई दिए और मयंक अग्रवाल को आउट करार दिया गया. मयंक अग्रवाल भी हैरानगी के साथ वापस पवेलियन लौट गए.



मयंक अग्रवाल से जब मैच के बाद इसपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसपर अपनी राय नहीं रख सकता हूं, इसलिए ऐसे ही छोड़ना चाहूंगा. क्योंकि अगर कुछ कहा तो मैं बैडबुक्स में आ जाऊंगा और मेरी मैच फीस कट जाएगी. मयंक अग्रवाल ने अपनी पारी के दौरान 123 बॉल खेलीं और 60 रन बनाए. मयंक ने 9 चौके जड़े और वो शानदार टच में लग रहे थे.

How on earth was it hitting and not umpires call?????????? #INDvsSA dubious decision #DRS @BCCI @OfficialCSA pic.twitter.com/JpDNGEXk51

No way that was hitting. Umpire's call at best. Unlucky Mayank.

Exclusive footage of the ball tracking operator driving to the ground: #SAvIND pic.twitter.com/ThLf11PPE4