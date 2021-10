10 साल के संचित का डांस देख हैरान रह गए विराट कोहली, ट्वीट कर कही ये बात

Virat Kohli: आईपीएल खत्म होने के बाद भारतीय टीम टी-20 वर्ल्डकप की तैयारियों में जुट गई है. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस बीच एक ट्वीट कर छोटे बच्चे के डांस की जमकर तारीफ की है. एक रियलटी शो का हिस्सा रहे 10 साल के संचित का वीडियो देख विराट कोहली काफी खुश हुए और उन्होंने तारीफ के पुल बांध दिए.



कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को ट्वीट किया कि संचित के टैलेंट और शानदार डांस से मैं मंत्रमुग्ध हूं. ये लड़का काफी शानदार है. गॉड ब्लेस यू. इसको डांस देख रौंगटे खड़े हो गए.

Blown away and mesmerised by this kids talent @sanchitstyle. He is beyond exceptional. Hats off to you god bless you. Had goosebumps watching him dance. 🙏🏼 https://t.co/1pccij1jXE