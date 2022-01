Virat Kohli Test Captaincy, MS Dhoni Video: ‘हमारे यहां ये नहीं चलता’, कप्तानी पर सच निकली धोनी की भविष्यवाणी? पुराना वीडियो वायरल

Virat Kohli Test Captaincy, MS Dhoni Video: विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. साउथ अफ्रीका में खत्म हुई टेस्ट सीरीज़ के तुरंत बाद विराट कोहली का ये फैसला सामने आया, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान-परेशान कर दिया. जब से विराट को लेकर ये बात सामने आई है, तब से ही सोशल मीडिया पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक बयान वायरल हो रहा है.



साल 2017 में एमएस धोनी ने जब वनडे-टी 20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी थी, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में अलग-अलग फॉर्मेट की कप्तानी का फॉर्मूला काम नहीं करता है. एमएस धोनी का यही बयान अब तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इसे उनकी सटीक भविष्यवाणी बता रहे हैं.

क्या है धोनी के उस बयान में?



अलग-अलग कप्तानी को लेकर एमएस धोनी का जो बयान वायरल हो रहा है, उसमें वह विराट को बेटन थमाने के बाद फैसले को समझा रहे हैं. 2017 में वनडे-टी 20 की कप्तानी छोड़ने के बाद एमएस धोनी ने कहा, ‘मैंने बीसीसीआई को बताया कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं. मेरे हिसाब से हमारे यहां अलग-अलग कप्तानी का फॉर्मेट काम नहीं करता है, मैं शुरुआत से ही इसका समर्थन करता रहा हूं'.

आगे एमएस धोनी बोले, 'क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ चुका हूं, इसलिए मैं टेस्ट कप्तानी नहीं कर सकता. लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि विराट पहले सेटल हो जाए, उसके बाद सही समय पर मैं ये भी छोड़ दूं. मुझे लगता है कि यही विराट को सारी जिम्मेदारी देने का सही वक्त था.’

When I see other boards get problem with captains I fee that these kind of issues not came in India yet then I am very happy about it. But now it is totally changed. Mahi bahi said that "Split captaincy doesn't work in India" many years ago.#MSDhoni #ViratKohli #RohitSharma pic.twitter.com/B1Npm3yYpf