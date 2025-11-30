कोहली-रोहित की 'विराट' पारी, कुलदीप-हर्षित का जादू... टीम इंडिया ने रांची में कुछ यूं किया कमाल

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रांची में रविवार को खेले गए खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से शिकस्त दी. इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. लेकिन 350 रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया को ये मैच बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरी ओवर तक ये मुकाबला हुआ. लेकिन आखिरकार बाजी भारतीय टीम ने मारी. आइए जानते हैं रांची वनडे की जीत के 3 हीरो कौन रहे...

कोहली-रोहित की विराट साझेदारी

पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना विकेट गंवा बैठे थे. लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कमाल की साझेदारी हुई. दोनों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया. दोनों के बीच 136 रनों की साझेदारी हुई.

रोहित शर्मा 57 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन इस अर्धशतकीय पारी के दौरान रोहित ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. अब वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रोहित के नाम है. उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ा.

रोहित के आउट होने के बाद कोहली जमे रहे. उन्होंने 135 रन बनाए. कोहली का विकेट 43वें ओवर में गिरा. कोहली ने अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए. इसके बाद केएल राहुल ने भी 60 रन बनाए जिसके दम पर भारत का स्कोर 349 तक पहुंचा. ये बड़ा स्कोर इसलिए भी जरूरी था. क्योंकि देर शाम रांची में ओस जमकर गिरती है. जिससे एक बड़े टोटल की जरूरत थी.

हर्षित राणा की जादुई शुरुआत

350 रनों के जवाब में जब साउथ अफ्रीका की टीम उतरी तो पारी का दूसरा औ अपने खाते का पहला ओवर लेकर हर्षित राणा आए. उन्होंने इस ओवर में अफ्रीका को दो बड़े झटके दिए. रयान रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक अपना विकेट गंवा बैठे. यानी हर्षित ने साउथ अफ्रीका को ठोस शुरुआत नहीं करने दी. इसके बाद 5वें ही ओवर में अर्शदीप ने मार्करम को चलता कर दिया.

कुलदीप ने बड़ा संकट टाला

भारत की गेंदबाजी में कमाल की शुरुआत के बाद भी साउथ अफ्रीका ने एक समय पर गेम बना लिया था. 15वें ओवर में 4 विकेट खोने के बाद अफ्रीका की ओर से अच्छी बल्लेबाजी हुई. मार्को जानसेन ने 39 गेंद में 70 रन बनाए. और जॉर्जी और डेवाल्ड ब्रेविस ने भारत की मुश्किलें बढ़ाईं. एक समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका आसानी से इसे चेज कर लेगा. लेकिन 34वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए. उन्होंने पहले जानसेन को चलता किया और फिर ब्रिट्जके को भी वापस पवेलियन भेज दिया. एक ही ओवर में दो विकेट से साउथ अफ्रीका टूट गया. हालांकि, इसके बाद बॉस ने 67 रनों की पारी खेलकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश जरूर की लेकिन उनका साथ देने वाला कोई बल्लेबाज नहीं था और साउथ अफ्रीका 332 पर सिमट गया.

