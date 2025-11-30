विराट कोहली ने जड़ा 83वां शतक... रांची में फिर गरजा किंग का बल्ला, कई रिकॉर्ड ध्वस्त

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर (रविवार) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुए मुकाबले में भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली ने 7 चौके और पांच छक्के की सहायता से 102 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. कोहली 38वें ओवर में मार्को जानसेन की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर शतकीय आंकड़े तक पहुंचे. कोहली 120 बॉल पर 135 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान विराट ने जहां 11 चौकै लगाए, वहीं 7 छक्के भी जड़े.

विराट कोहली के वनडे इंटनेशनल करियर ये 52वां शतक रहा. कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट के सिंगल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक अपने नाम किए थे.

किंग कोहली के इंटरनेशनल करियर में शतकों की संख्या 83 हो चुकी है. कोहली ने टेस्ट में 30 और टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक जड़ा था. कोहली का पिछला शतक इस साल 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ चैम्पियंस ट्रॉफी मुकाबले में आया था. तब कोहली ने नाबाद 100 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई थी.

कोहली के नाम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक वनडे इंटरनेशनल शतक (6) हो गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर के पांच-पांच शतकों को पीछे छोड़ दिया है.

किसी भारतीय वेन्यू पर सर्वाधिक ODI शतक

5 पारियों में 3- विराट कोहली, रांची

7 पारियों में 3- सचिन तेंदुलकर, वडोदरा

7 पारियों में 3- विराट कोहली, विशाखापत्तनम

8 पारियों में 3- विराट कोहली, पुणे

रांची में कोहली का रिकॉर्ड दमदार

विराट कोहली का रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स शानदार रिकॉर्ड रहा है. कोहली का इस मैदान पर वनडे इंटरनेशनल में ये तीसरा शतक रहा. कोहली ने इस मैदान पर पांच पारियां खेलीं हैं, जिसमें वो 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं. वो तीन शतक के अलावा इस ग्राउंड पर एक अर्धशतकीय इनिंग्स भी खेल चुके हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच रांची वनडे में दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी हुई. कोहली और रोहित के बीच 20वीं बार वनडे इंटरनेशनल में 100 या उससे ज्यादा की पार्टनरशिप हुई. रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 51 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल रहे.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रांची ODI में मैदान पर उतरते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. कोहली-रोहित की जोड़ी साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबला खेलने वाले भारतीय जोड़ी बन गई. दोनों खिलाड़ियों का एक साथ ये 392वां इंटरनेशनल मैच था. इसी के साथ कोहली-रोहित ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 391 इंटरनेशनल मैच एक साथ खेले थे.

रांची वनडे में भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

रांची वनडे में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन.

