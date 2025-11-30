रोहित शर्मा ने रचा इतिहास... ODI में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, शाहिद आफरीदी पीछे छूटे

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को खेला गया है. इस मुकाबले में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. कोहली और रोहित ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए शानदार शतकीय पार्टनरशिप की. ऐसा 20वीं बार हुआ है, जब दोनों ने वनडे इंटरनेशनल में शतकीय साझेदारी की .
रोहित शर्मा ने इस मैच में बड़ा रिकॉर्ड बनाया. रोहित अब वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मुकाबले से पहले तक रोहित को पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तीन छक्के लगाने की जरूरत थी. उन्होंने भारतीय पारी के 20वें ओवर में मार्को जानसेन की गेंद पर छक्का लगाया और आफरीदी को पछाड़ दिया. आफरीदी ने 398 ओडीआई मैचों में 351 छक्के लगाए थे, उस रिकॉर्ड को रोहित तोड़ चुके हैं. रोहित ने 277 वनडे मैचों में 352 छक्के जड़े हैं.
वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक छक्के
352*- रोहित शर्मा (भारत)
351- शाहिद अफरीदी (एशिया/पाकिस्तान/ICC)
331- क्रिस गेल (वेस्टइंडीज/WI)
270- सनथ जयसूर्या (एशिया/श्रीलंका)
229- एमएस धोनी (एशिया/भारत)
रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 5 चौके और तीन छक्के की मदद से 51 बॉल पर 57 रन बनाए. रोहित और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी हुई. रोहित को मार्को जानसेन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया. रोहित ने लगातार तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 50 प्लस स्कोर बनाया है.
38 साल के रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के बेहद करीब हैं. 'हिटमैन' दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन सकते हैं जो 650 इंटरनेशनल छक्के पूरे करेंगे. फिलहाल उनके नाम 645 छक्के दर्ज हैं, यानी इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 5 छक्कों की जरूरत है. खास बात यह है कि दुनिया में कोई भी और बल्लेबाज अभी तक 600 छक्कों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका है. दिग्गज क्रिस गेल (553 छक्के) भी रोहित से काफी पीछे हैं.
मुकाबले में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन.
मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.