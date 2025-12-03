रांची के बाद रायपुर में भी विराट कोहली का शानदार फॉर्म जारी रहा. रायपुर वनडे में तो किंग कोहली ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत भी बेहद शानदार और तूफानी तरीके से की. दरअसल, किंग कोहली ने रायपुर वनडे में छक्के के साथ खाता खोला. उन्होंने लुंगी एनगिडी की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को छह रन के लिए भेजा.
कोहली के वनडे करियर में यह दूसरी बार ही ऐसा है, जब उन्होंने छक्के के साथ खाता खोला है. इससे पहले आखिरी बार ऐसा उन्होंने साल 2013 में वेस्ट इंडीज के सामने किया था. तब उन्होंने टिनो बेस्ट की बॉल को 6 रन के लिए भेजा था. उन्होंने 93 गेंदों पर 102 रनों की बेजोड़ पारी खेली.. इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके जड़े. वह लुंगी एनगिडी की गेंद पर एडेन मार्करम को कैच दे बैठे.
कोहली ने रायपुर ODI में भारतीय पारी के छठे ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा. इससे पहले तीन गेंद उन्होंने खाली खेली थी. कोहली ने एनगिडी की 132 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से आई गेंद को छह रन के लिए भेजा. यह गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी. इसके बाद कोहली के अगले रन भी बाउंड्री के जरिए आए. उन्होंने आठवें ओवर में मार्को जानसेन की गेंद पर चौका लगाया.
कोहली ने पहली बार कब ODI में कब SIX से बनाया रन
कोहली ने इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2013 में किंगस्टन में खेले गए वनडे में पहली बार छक्का लगाकर खाता खोला था. तब उन्होंने बेस्ट की गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छह रन के लिए रवाना किया था. तब वह गेंद नो बॉल भी थी. इससे भारतीय टीम को सात रन मिले थे. उस मुकाबले में कोहली 11 रन बनाने के बाद डेरेन सैमी की गेंद पर क्रिस गेल को कैच दे बैठे थे.
कोहली के नाम वनडे में कितने छक्के?
कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 161 सिक्स हो चुके हैं. वह ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. रोहित शर्मा (352), एमएस धोनी (229), सचिन तेंदुलकर (195) और सौरव गांगुली (190) उनसे आगे हैं.