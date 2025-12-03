विराट कोहली ने ODI रैंकिंग में गिल को छोड़ा पीछे, रोहित की बादशाहत बरकरार

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज में विराट कोहली कमाल की लय में दिख रहे हैं. रांची में उन्होंने अपना 52वां वनडे शतक लगाया. जिसके चलते नई ICC ODI रैंकिंग में कोहली ने अपने साथी खिलाड़ी और भारत के कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है. वहीं, रोहित शर्मा, जिन्होंने सीरीज ओपनर में 57 रन बनाए थे, ने रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिशेल पर अपनी बढ़त बढ़ा ली है.

रोहित से बस इतने दूर कोहली

रांची में कोहली शानदार फॉर्म में थे, क्योंकि उन्होंने 120 गेंदों में 135 रन बनाए और भारत को 17 रन की जीत दिलाई. उन्होंने रोहित के साथ 136 रनों की साझेदारी की, जिसके कारण मेजबानों ने अपने 50 ओवरों में 349 रन बनाए. इस पारी के साथ, 37 वर्षीय कोहली 751 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए और 738 अंक वाले गिल को पीछे छोड़ दिया. कोहली अब शीर्ष पर मौजूद रोहित से सिर्फ 32 अंक दूर हैं, जिनके पास 783 अंक हैं.

कोहली 2021 के बाद से रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नहीं रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका सीरीज में अपने प्रदर्शन के साथ उनके पास इस बदलने का बड़ा मौका है. गिल इस समय चल रही दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि वह पिछले महीने टेस्ट सीरीज के दौरान लगी गर्दन की चोट से उबर रहे हैं. मिशेल के पास 766 रेटिंग पॉइंट्स हैं, और उनके ठीक पीछे अफ़ग़ानिस्तान के इब्राहिम जादरान हैं, जिनके पास 764 अंक हैं.

कुलदीप छठे स्थान पर पहुंचे

रांची मैच के बाद कुलदीप यादव के लिए भी अच्छी खबर आई, क्योंकि वह गेंदबाजों की ODI रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गए. इस बाएं हाथ के स्पिनर ने हाई-स्कोरिंग मुकाबले में चार विकेट लिए और एक महत्वपूर्ण समय पर मैथ्यू ब्रीट्ज़के और मार्को जानसन के बड़े विकेट लिए.

कुलदीप के अब 641 रेटिंग पॉइंट्स हैं, और वह मिचेल सैंटनर को पीछे छोड़कर छठे स्थान पर हैं. वह इस फॉर्मेट में सबसे उच्च रैंकिंग वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. T20I रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती का दबदबा बना हुआ है.

अभिषेक के पास 920 रेटिंग पॉइंट्स हैं और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट पर बड़ी बढ़त है. चक्रवर्ती के पास 780 अंक हैं और वह जैकब डफी से भी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं.

