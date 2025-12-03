scorecardresearch
 
रायपुर ODI में OUT होकर रोहित शर्मा हैरान, DRS के नतीजे पर नहीं कर पाए यकीन, VIDEO

IND vs SA 2025 के बीच रायपुर वनडे के दौरान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर नांद्रे बर्गर (Nandre Burger) को विकेट दे बैठे. आउट होते ही रोहित के चेहरे पर साफ निराशा दिखी क्योंकि वह शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. बर्गर की गेंद पर बाहरी किनारा लगते ही स्लिप में कैच गया और कप्तान मायूस होकर पवेलियन लौट गए.

रोहित शर्मा रायपुर वनडे में 14 रन बनाकर आउट हुए (photo: AP)
रायपुर में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे ODI मैच में टीम इंडिया को बड़ा झटका शुरुआती ओवरों में ही लग गया, जब कप्तान रोहित शर्मा सस्ते में आउट होकर लौट गए. रोहित ने 8 गेंदों पर 14 रन बनाए. वह पांचवें ओवर में नांद्रे बर्गर की बाहर जाती गेंद पर बल्ले का हल्का किनारा दे बैठे. गेंद सीधे विकेटकीपर क्विंटन ड‍िकॉक के ग्लव्स में चली गई.

मैदान पर खड़े अंपायर ने शुरुआत में अपील को नकार दिया, लेकिन ड‍िकॉक और कप्तान टेम्बा बावुमा ने DRS (ड‍िसीजन रिव्यू स‍िस्टम) लिया और रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद रोहित के बल्ले को छूकर गई थी.

रिव्यू सफल होते ही रोहित को पवेलियन लौटना पड़ा. आउट होते समय उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि वे अपनी तेज शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. इस विकेट के साथ भारत ने 40 रन पर अपना पहला झटका खो दिया और टीम को शुरुआती दबाव में जाना पड़ा.

बिना बदलाव के उतरी टीम इंड‍िया, 20वां लगातार टॉस हारा भारत 
रायपुर ODI में रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका ने शानदार शुरुआत की. रोहित इससे पहले लगातार तीन हाफ-सेंचुरी लगा चुके थे, जिसमें रांची में खेले गए पहले मुकाबले में 57 रन शामिल थे. पिछली बार भी उन्हें लेफ्ट-आर्म गेंदबाज मार्को ने LBW आउट कर पवेलियन भेजा था.

Advertisement

दूसरी ओर, टीम इंडिया ने पहले मैच में 17 रन से जीत दर्ज करने के बाद अपनी प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया. केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम ने 20वां लगातार टॉस गंवाया, लेकिन जीत का सिलसिला बनाए रखने के इरादे से वही संयोजन बरकरार रखा.

रांची ODI में विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी. भारत अब इस मैच को जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहता है.
 

