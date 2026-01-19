scorecardresearch
 
छक्के-चौके बरसा रहे थे हर्षित, कोच गंभीर ने भेजा एक मैसेज और हार गया भारत... जानें अंदर की कहानी

इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली. विराट कोहली और हर्षित राणा की साझेदारी से भारत मजबूत स्थिति में था, लेकिन अचानक विकेट गिरने से मैच का रुख बदल गया.

हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ी अपनी पहली फिफ्टी (Photo: BCCI)
हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ी अपनी पहली फिफ्टी (Photo: BCCI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला गया. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 41 रन से हरा दिया और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. यह पहली बार था जब न्यूजीलैंड ने भारत की धरती पर वनडे इंटरनेशनल में कोई द्विपक्षीय सीरीज जीती.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि न्यूजीलैंड की इस टीम में केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, मिचेल सैंटनर और जैकब डफी जैसे बड़े नाम शामिल नहीं थे. इसके बावजूद माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत को उसी के घर में हरा दिया.

इस हार को लेकर भारतीय टीम निशाने पर है. कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं. लेकिन इसी बीच, सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर चर्चा में हैं. दरअसल, मैच के दौरान एक समय हर्षित राणा और विराट कोहली  लय में दिख रहे थे. तभी गंभीर ने एक मैसेज भेजा और तुरंत ही राणा का  विकेट गिर गया.

विराट कोहली–हर्षित राणा की साझेदारी से जगी उम्मीद

338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पारी में विराट कोहली और हर्षित राणा के बीच 99 रनों की अहम साझेदारी हुई. जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, तब तक करोड़ों भारतीय फैंस को जीत की उम्मीद बनी हुई थी.

मैच भारत के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन 42 ओवर पूरे होने के बाद अचानक खेल का रुख बदल गया. इसी दौरान हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम से ध्रुव जुरेल के जरिए मैदान पर कुछ संदेश भिजवाया, जिसके बाद हालात पूरी तरह पलटते नजर आए.

एक मैसेज और टूट गया भारत का मोमेंटम

भारत को आखिरी 8 ओवरों में जीत के लिए 89 रनों की जरूरत थी. विराट कोहली शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे छोर से हर्षित राणा भी बिना किसी डर के बड़े शॉट खेल रहे थे.

43वें ओवर की शुरुआत हर्षित ने एक शानदार चौके से की. इसके बाद कोहली ने भी इस ओवर में छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर हर्षित ने भी छक्का जड़कर इस ओवर में 21 रन बटोर लिए. इस बड़े ओवर के बाद पलड़ा भारत की ओर झुक गया. ड्रेसिंग रूम में भी उत्साह दिखने लगा. फैन्स भी शोर मचाने लगे.

लेकिन तभी गंभीर ने जुरेल के जरिए एक संदेश भेजा. संदेश हर्षित के लिए था. क्योंकि विराट मैसेज सुनते ही क्रीज की ओर चले गए थे. लेकिन हर्षित ने पूरी बात सुनी. 

लेकिन फिर तीसरी ही गेंद पर गिर गया विकेट

गौतम के इस मैसेज के बाद भारत को 7 ओवर में 68 रन चाहिए थे. 44वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने सिंगल लिया. हर्षित ने अगली गेंद पर छक्का लगाया. तीसरी गेंद पर रन नहीं आया. और अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राणा आउट हो गए. शायद गंभीर का मैसेज हर गेंद को हिट करने का रहा हो. क्योंकि दूसरी छोर पर कोहली को थोड़ी परेशानी हो रही थी. शायद उन्हें क्रैम्प था. गंभीर मैच को और क्लोज ले जाना चाहते थे. लेकिन हुआ इसका उलटा और भारत 41 रन से मैच हार गया.

विराट नहीं दिला सके जीत

हर्षित राणा के आउट होने के बाद विराट कोहली के पास कोई मजबूत साथी नहीं बचा. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अकेले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ लड़ते रहे. विराट ने 108 गेंदों पर 124 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन दुर्भाग्यवश वह एक शॉट को सही टाइम नहीं कर पाए और कैच आउट हो गए. उनके आउट होते ही भारत की उम्मीदें भी खत्म हो गईं.

