Virat Kohli, Ind Vs Sa: साल खत्म, खेल खत्म! Virat Kohli फिर फेल, अब 2022 में ही आ पाएगा 71वां शतक

Virat Kohli, Ind Vs Sa: मौजूदा वक्त के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली के लिए साल 2021 बेहतर नहीं गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में जारी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में विराट कोहली फेल हुए. पहली पारी में 35 रन और दूसरी पारी में सिर्फ 18 रन बनाने के बाद विराट कोहली आउट हो गए. इसी के साथ 71वें शतक का जो इंतज़ार 2019 से चल रहा है, वो और भी बढ़ गया है.



विराट कोहली का साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड बेहतर रहा है, ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि साल 2019 से जिस शतक का इंतज़ार था वो इस दौरे पर जरूर आएगा. खैर, अभी इस दौरे की शुरुआत ही हुई है लेकिन 2021 में तो अब ये शतक नहीं आ पाएगा.



सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी में विराट कोहली अच्छे रंग में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बाहर जाती हुए बॉल को टच कर बैठे और अपना विकेट गंवा दिया. दूसरी पारी में भी यही हुआ और विराट कोहली ढीला शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए. कप्तान विराट कोहली से इस तरह की शॉट की किसी को उम्मीद नहीं थी.

Here it is the shot comparison from 2018 and 2021. Look at his hands and bat angle in the first pic which is from 2018 and compare it with the bat angle and hands in the second pic. They are way away from front foot and head. Slight away swing is enough . #Kohli #INDvsSA pic.twitter.com/GcQR9yoyjw