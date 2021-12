साल का बेस्ट T-20 प्लेयर कौन? ICC अवॉर्ड्स के लिए ये 4 नाम, एक भी भारतीय नहीं

साल 2021 खत्म होने को है और पिछले 12 महीने में क्रिकेट के मैदान पर कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले. ऐसे में आईसीसी अवॉर्ड्स की बारी आ गई है, बुधवार को आईसीसी द्वारा टी-20 प्लेयर ऑफ द ईयर के नॉमिनी का ऐलान किया, जिसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है.



आईसीसी द्वारा जिन चार खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया गया है, उनमें इंग्लैंड के जॉस बटलर, श्रीलंका के वानिंदु हसारंगा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान शामिल हैं. इन्हीं चार खिलाड़ियों में से मेंस टी-20 प्लेयर ऑफ द ईयर का ऐलान किया जाएगा.



पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के लिए ये साल काफी बेहतर गया है, टी-20 वर्ल्डकप हो या फिर कोई द्विपक्षीय सीरीज हर जगह मोहम्मद रिजवान का बल्ला बोला है. इस साल खेले गए 29 मैच में मोहम्मद रिजवान ने 1326 रन बनाए हैं, इस दौरान उनका औसत 70 से भी ज्यादा रहा.

