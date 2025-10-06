scorecardresearch
 

'रोहित शर्मा को और बुरी खबरों के लिए तैयार रहना होगा...', सुनील गावस्कर ने हिटमैन को चेताया

सुनील गावस्कर ने चेताया कि अगर रोहित शर्मा 2027 विश्व कप के लिए अनिश्चित रहते हैं, तो उन्हें और भी बुरी खबरें मिल सकती हैं. चयन समिति ने भविष्य को देखते हुए शुभमन गिल को तैयार किया. रोहित अब केवल ODI खेलेंगे और 19 अक्टूबर से सामान्य खिलाड़ी के रूप में खेलना शुरू करेंगे.

टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और सुनील गावस्कर (Photo: ITG)
टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और सुनील गावस्कर (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा है कि अगर रोहित शर्मा 2027 विश्व कप (World Cup 2027) में अपनी उपलब्धता के बारे में अनिश्चित बने रहते हैं, तो उन्हें और भी बुरी खबरों की तैयारी रखनी चाहिए.

4 अक्टूबर को रोहित शर्मा को ODI कप्तानी से हटा दिया गया था और शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी गई थी. इसके बाद यह बात सामने आई कि रोहित फिलहाल 2027 विश्व कप में खेलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता नहीं दे पा रहे हैं.

गावस्कर ने आजतक से बातचीत में कहा, 'अगर आप (रोहित शर्मा) अनिश्चित हैं, अगर आप यह नहीं कह सकते कि आप अगले दो साल के लिए तैयार होंगे या नहीं, तो और बुरी खबरों के लिए तैयार रहें. उन्हें यह भी पता है कि अगर वे केवल ODI खेलते हैं, तो मैच कम ही होते हैं. इसके लिए उन्हें ज्यादा अभ्यास और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट खेलना जरूरी है. शायद यही वजह है कि उन्होंने यह निर्णय लिया.'

गावस्कर ने दी रोहित को सलाह

गावस्कर ने यह भी कहा कि भारत का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर अधिकांशतः टेस्ट (Tests) और T20I पर केंद्रित है. उन्होंने कहा, 'हम नहीं जानते कि रोहित 2027 विश्व कप के लिए तैयार होंगे या नहीं. वह अब केवल ODI खेलते हैं और अगर हम अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर देखें, तो भारतीय टीम ज्यादा ODI नहीं खेल रही. अगर वह साल में केवल 5-7 ODI खेलेंगे, तो उन्हें उस तरह का अभ्यास नहीं मिलेगा जो विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए जरूरी है. अगर उनकी टीम में जगह निश्चित नहीं है, तो यह निर्णय कि शुभमन गिल (Shubman Gill) को तैयार किया जाए, लिया गया.'

गावस्कर ने रोहित के योगदान को सराहा, लेकिन कहा कि अब भारत को युवा कप्तान की ओर बढ़ना होगा. उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने बहुत कुछ किया है. चैंपियंस ट्रॉफी और T20 विश्व कप जिताए. उनकी कप्तानी में कोई शक नहीं. लेकिन अगर आपको दो साल आगे सोचना है, तो एक युवा कप्तान को तैयार करना जरूरी है. और यही चयन समिति की सोच थी.'

बता दें कि रोहित शर्मा अब 19 अक्तूबर से शुरू होने वाली भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नजर आएंगे. भारतीय टीम यहां 3 वनडे मैच खेलेगी. लेकिन टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी. 

