रोहित के बाद सूर्या से भी छिनेगी टीम इंडिया की कमान? T20 कप्तानी को लेकर इस दिग्गज का बड़ा दावा

इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने शुभमन गिल को टीम इंडिया के वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने के फैसले को एक मास्टरस्ट्रोक करार दिया है. पनेसर ने 26 वर्षीय गिल को एक नेचुरल लीडर बताया जो जिम्मेदारी मिलने पर अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करते हैं. बता दें कि रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर गिल को वनडे कप्तान बनाया गया है.

BCCI के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बताया कि उन्होंने खुद रोहित शर्मा को यह सूचना दी कि बोर्ड ने उन्हें वनडे कप्तानी से मुक्त करने का निर्णय लिया है. गिल को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है, और उनका पहला कार्यभार 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ होगा.

इस घोषणा ने क्रिकेट जगत में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं. कई फैन्स और पूर्व खिलाड़ियों ने हैरानी जताई, जबकि पनेसर ने इस कदम की खुलकर सराहना की. उनका मानना है कि यह नेतृत्व भूमिका गिल के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने ला सकती है.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा का ODI कैप्टेंसी रिकॉर्ड बेहद दमदार, धोनी-कोहली तो इस मामले में काफी पीछे

क्या बोले मोंटी पनेसर

पनेसर ने इस फैसले पर न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'मुझे लगता है यह एक बेहतरीन फैसला है क्योंकि उन्होंने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. रोहित शर्मा के मौजूद रहते हुए उन्हें कप्तान बनाना समझदारी है, क्योंकि वह उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं. यह बहुत अच्छा कदम है. हमने इंग्लैंड में देखा है कि वह एक नैचुरल लीडर हैं.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बदली-बदली नजर आएगी भारतीय टीम, ये 5 खिलाड़ी बाहर, ODI स्क्वॉड में इनकी एंट्री

T20 का भी बदला जाएगा कप्तान?

पनेसर ने कहा, 'जब आप उन्हें जिम्मेदारी देते हैं, तो आप शुभमन गिल का सर्वश्रेष्ठ रूप देखते हैं. मुझे पूरा यकीन है कि हम इस वनडे सीरीज़ में उनका बेहतरीन प्रदर्शन देखेंगे. मुझे यह भी हैरानी नहीं होगी अगर उन्हें भविष्य में T20I कप्तानी भी दी जाए, क्योंकि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिम्मेदारी मिलने पर निखरते हैं.'

उधर, शुभमन गिल ने कहा कि उनका फोकस अब पूरी तरह भविष्य और 2027 विश्व कप (World Cup 2027) पर है. भारत विश्व कप से पहले लगभग 20 वनडे मुकाबले खेलेगा.

---- समाप्त ----