IPL-2025 में सनसनी फैलाने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खूब सुर्खियां बटोरीं. वैभव की शानदार टाइमिंग से ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर स्टीव वॉ हैरान हैं. वॉन ने इस उदीयमान बल्लेबाज को ‘सुपरनोवा’ बनने से बचते हुए नियंत्रण पर फोकस करने की सलाह दी है. वॉ नियमित रूप से आईपीएल नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने सूर्यवंशी को शानदार खिलाड़ी बताते हुए कहा कि उसे अपने पैर जमीन पर रखने होंगे.

राजस्थान रॉयल्स( RR) के लिए खेलने वाले सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जमाया जो टूर्नामेंट में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. वॉ ने जियो स्टार के कार्यक्रम में कहा, ‘14 साल की उम्र में उस पर कोई दबाव नहीं है. वह पूरी आजादी के साथ खेल रहा है, जिसे देखकर अच्छा लगा. मुझे लगता है कि उसके सामने चुनौती नियंत्रण बनाए रखने की होगी.’

