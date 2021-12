Under 19 Asia Cup : श्रीलंका को हरा 8वीं बार एशिया कप विजेता बना भारत, विश्व कप के लिए तैयारी पूरी

भारतीय अंडर-19 टीम एशिया कप चैम्पियन बन गई है. उसने शुक्रवार को दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड ते तहत 9 विकेट से मात दी. इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर-19 एशिया कप पर कब्जा जमाया. भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की और फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाई.

श्रीलंका के बल्लेबाज रहे नाकाम

फाइनल मुकाबले की पहली पारी में बारिश ने खलल डाला और मैच को 50 ओवरों से घटाकर 38 ओवरों तक सीमित करना पड़ा. बारिश आने तक श्रीलंकाई पारी के 32 ओवर पूर हो चुके थे और ब्रेक के बाद उन्हें सिर्फ 6 ओवर खेलने के लिए मिले. हालांकि भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह से विफल रहे और निर्धारित 38 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 106 रन बना पाए. 32वें ओवर तक श्रीलंका ने 7 विकेट गंवा दिए थे.

