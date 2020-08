ईशांत शर्मा को 13 साल की मेहनत के बाद मिला 'अर्जुन', करियर प्लान पर ऐसा कहा

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 13 साल की मेहनत के बाद अर्जुन पुरस्कार हासिल करने से प्रेरणा लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने कहा कि वह तब तक शीर्ष स्तर का क्रिकेट खेलेंगे जब तक उनका ‘शरीर साथ देगा.’

इस 31 साल के खिलाड़ी ने 2007 में टेस्ट और वनडे में पदार्पण किया था और उसके अगले साल अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय खेला था. वह मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम के अहम सदस्य हैं.

ईशांत ने एक बयान में कहा, ‘मुझे बहुत कम उम्र में क्रिकेट के लिए अपने जुनून का अहसास हुआ और तब से मैं हर दिन अपना शत प्रतिशत प्रयास कर रहा हूं. अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए मैंने जो भी कदम उठाए हैं, उसका उद्देश्य भारत का नाम और ऊंचा करना होता है.’

उन्होंने अपने ट्विटर पर साझा किए इस बयान में कहा, ‘जब तक मेरा शरीर अनुमति देगा, तब तक मैं ऐसा करता रहूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसके बाद भी यह जारी रहेगा.’

Extremely grateful and honoured to receive the #ArjunaAward! Congratulations to fellow awardees for the same! Thanks for constant support and love from all of you!🇮🇳🙏 pic.twitter.com/dLh5WnjnEo