IPL में कोविड-19 के 13 पॉजिटिव मामलों में 2 खिलाड़ी शामिल: BCCI

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सभी प्रतिभागियों के कुल 1,988 आरटी-पीसीआर परीक्षणों में दो खिलाड़ी सहित 13 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं.

इससे पहले यह खबर आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) दल के 13 सदस्य दुबई में कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव आए हैं. इस जांच में जो दो खिलाड़ी कोविड-19 से संक्रमित हैं उनमें भारतीय टीम के टी20 विशेषज्ञ गेंदबाज के अलावा भारत-ए टीम का शीर्ष क्रम का एक बल्लेबाज शामिल है. बीसीसीआई ने हालांकि किसी नाम का खुलासा नहीं किया है.

यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से यूएई के तीन शहरों में खेला जाएगा. बीसीसीआई की विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘13 लोग पॉजिटिव (कोविड-19 से) मिले हैं, जिसमें से दो खिलाड़ी हैं. जांच में संक्रमित पाए गए लोगों और उनके करीबी संपर्क में रहे किसी में भी इसके लक्ष्य नहीं दिखे हैं. आईपीएल मेडिकल टीम द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है.’

