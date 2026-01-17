ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान... इन खिलाड़ियों की हुई स्क्वॉड में एंट्री

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीनों फॉर्मेट में मुकाबले खेलने हैं. इस दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे, तीन टी20 और एक टेस्ट मैच खेलेगी. टी20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित हो गई है. इन दोनों ही सीरी में कप्तानी की जिम्मेदारी हरमनप्रीत कौर संभालेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप-कप्तान रहेंगी. पिछले साल विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया में पहली बार व्हाइट-बॉल सीरीज जीतने का है.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों वैष्णवी शर्मा, जी कमलिनी और काश्वी गौतम को शामिल किया गया है. ये तीनों खिलाड़ी पिछले साल विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थीं. वहीं, उमा चेत्री, यस्तिका भाटिया और प्रतीका रावल वनडे टीम में जगह नहीं बना पाई हैं. हरलीन देओल को ODI में बरकरार रखा गया है.

उधर टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम में सिर्फ दो बदलाव किए गए हैं. श्रेयांका पाटिल को हरलीन देओल की जगह टीम में शामिल किया गया है. भारती फुलमाली की भी टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने आखिरी बार साल 2019 में भारतीय महिला टीम की ओर से टी20 मैच खेला था.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की विमेंस टी20 सीरीज 15 फरवरी से होगी. वहीं विमेंस वनडे सीरीज 24 फरवरी से खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच इकलौता टेस्ट मैच 6 मार्च से पर्थ में होना है.

भारत की टी20 टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली और श्रेयांका पाटिल.

भारत की ओडीआई टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), काश्वी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स और हरलीन देओल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

15 फरवरी- पहला टी20, सिडनी

19 फरवरी- दूसरा टी20,कैनबरा

21 फरवरी- तीसरा टी20, एडिलेड

24 फरवरी- पहला वनडे, ब्रिस्बेन

27 फरवरी- दूसरा वनडे, होबार्ट

01 मार्च- तीसरा वनडे,होबार्ट

टेस्ट मैच 6 मार्च से- पर्थ

