scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान... इन खिलाड़ियों की हुई स्क्वॉड में एंट्री

फरवरी-मार्च में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय विमेंस टीम में कुछ युवा खिलाड़ियों को जगह मिली है. व्हाइट बॉल सीरीज में टीम की कप्तानी एक बार फिर हरमनप्रीत कौर संभालेंगी.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय व्हाइट बॉल टीम घोषित हो गई है. (Photo: Getty))
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय व्हाइट बॉल टीम घोषित हो गई है. (Photo: Getty))

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीनों फॉर्मेट में मुकाबले खेलने हैं. इस दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे, तीन टी20 और एक टेस्ट मैच खेलेगी. टी20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित हो गई है. इन दोनों ही सीरी में कप्तानी की जिम्मेदारी हरमनप्रीत कौर संभालेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप-कप्तान रहेंगी. पिछले साल विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया में पहली बार व्हाइट-बॉल सीरीज जीतने का है.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों वैष्णवी शर्मा, जी कमलिनी और काश्वी गौतम को शामिल किया गया है. ये तीनों खिलाड़ी पिछले साल विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थीं. वहीं, उमा चेत्री, यस्तिका भाटिया और प्रतीका रावल वनडे टीम में जगह नहीं बना पाई हैं. हरलीन देओल को ODI में बरकरार रखा गया है.

उधर टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम में सिर्फ दो बदलाव किए गए हैं. श्रेयांका पाटिल को हरलीन देओल की जगह टीम में शामिल किया गया है. भारती फुलमाली की भी टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने आखिरी बार साल 2019 में भारतीय महिला टीम की ओर से टी20 मैच खेला था.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की विमेंस टी20 सीरीज 15 फरवरी से होगी. वहीं विमेंस वनडे सीरीज 24 फरवरी से खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच इकलौता टेस्ट मैच 6 मार्च से पर्थ में होना है.

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur ने WPL में किया कमाल!
Gujarat Giants' Anushka Sharma
कौन हैं अनुष्का शर्मा? जिन्होंने WPL डेब्यू पर बल्ले से काटा गदर
Pratika Rawal
वायरल तस्वीरों पर इस महिला क्रिकेटर का फूटा गुस्सा, Grok को दिया अल्टीमेटम
India Beat Srilanka
Harmapreet की टीम ने Sri Lanka को किया क्लीन स्वीप!
Ellyse Perry
एक खिलाड़ी, पूरी लीग पर भारी! WPL से पहले ही मचा खौफ- जानिए कौन है वो ‘गेमचेंजर’?
Advertisement

भारत की टी20 टीम:  हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली और श्रेयांका पाटिल.

भारत की ओडीआई टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), काश्वी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स और हरलीन देओल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल
15 फरवरी- पहला टी20, सिडनी
19 फरवरी- दूसरा टी20,कैनबरा
21 फरवरी- तीसरा टी20, एडिलेड
24 फरवरी- पहला वनडे, ब्रिस्बेन
27 फरवरी- दूसरा वनडे, होबार्ट
01 मार्च- तीसरा वनडे,होबार्ट
टेस्ट मैच 6 मार्च से- पर्थ

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement