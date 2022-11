Ind vs Eng T20 World Cup: सेमीफाइनल में करारी हार पर टीम इंडिया ट्रोल, खिलाड़ियों पर भड़के फैन्स

Ind vs Eng T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम की करारी शिकस्त हुई है. गुरुवार (10 नवंबर) को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त दी. ऐसे में इंडिया बाहर हो गई, जबकि इंग्लैंड टीम 13 नवंबर को पाकिस्तान से फाइनल खेलेगी.

इस हार के बाद टीम इंडिया को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. फैन्स ने भारतीय टीम की कमियां गिनाई हैं. कुछ ने कहा कि युजवेंद्र चहल को मैच में खिलाना चाहिए थे. पिछले वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाया था. जबकि कुछ ने केएल राहुल को टीम से तुरंत बाहर करने की मांग कर दी.

We are missing him 💔 . Last year when he was not selected people criticised Kohli and shastri for not selecting him . This year dravid and Rohit selected him just to warm bench . #INDvsENG pic.twitter.com/0bzjUu8raX इंग्लैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की. शुरुआत खराब रही थी, मगर हार्दिक पंड्या और कोहली की पारी के बदौलत टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 168 रनों का बड़ा स्कोर बनाया. हार्दिक ने इस मैच में 33 बॉल पर 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके लगाए. November 10, 2022

YUZI CHAHAL…… — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 10, 2022

Hello Babar? Ye final mei kese attay hain? #INDvsENG pic.twitter.com/toaV8loyV1 — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 10, 2022

टीम इंडिया ने बनाया 168 रनों का स्कोर

Adelaide Oval ground turned into gravyard of Indian Cricket, England simply outclased India in 2nd Semifinal of #T20Iworldcup2022 , top teams Pakistan and England to play final on Sunday. #INDvsENG pic.twitter.com/Khba5wbVBP — Shakeel Ahmed (@shakeel_ahmed9) November 10, 2022

इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. इसके बाद 169 रनों के टारगेट के जवाब में इंग्लैंड टीम ने 10 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया. इसकी के साथ उसने फाइनल में भी एंट्री कर ली.

Message from the PM has been delivered. #INDvsENG pic.twitter.com/vsvOA6OQb6 — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 10, 2022

सेमीफाइनल मैच में भारत-इंग्लैंड की प्लेइंग-11

भारतीय टीम: केएल राहुल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह.

इंग्लैंड टीम: एलेक्स हेल्स, जोस बटलर (कप्तान/विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टोन, मोईन अली, फिल साल्ट, सैम कुरेन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद और क्रिस जॉर्डन.